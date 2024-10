Bouldern in Augsburg: Diese Hotspots sollten Sie kennen

Das Wort Bouldern stammt ursprünglich aus dem Englischen und kann im Deutschen mit „Felsblock“ übersetzt werden. Im übertragenen Sinn sprechen Profis vom „Klettern ohne Seil“, das meistens in einer Halle stattfindet. Beim Bouldern gibt es spezielle Griffe zum Festhalten und Klettern, die Absprunghöhe bleibt relativ gering, sodass ein niedriges Verletzungsrisiko besteht. Weil sich Bouldern in Hallen wachsender Beliebtheit erfreut, haben wir hier eine Übersicht an Orten, wo Sie in Augsburg bouldern können, zusammengestellt.

Was ist der Unterschied zwischen Klettern und Bouldern?

Das Klettern findet immer abgesichert mit einem Seil statt. Oft gibt es vorgegebene Routen zum Klettern, an deren Wänden sich Karabinerhaken befinden. Hier können Kletterer ihr Seil hindurchziehen, um sich an der steilen Wand zu sichern. Die Routen können in Länge und Schwierigkeit variieren, meist sind die Wege länger als beim Bouldern.

Außerdem gibt es beim Bouldern keine extra Sicherung und die Wandabschnitte sind oft nicht höher als sechs Meter. Der Fokus liegt hier auf Kraft und Technik. Sollte man fallen oder abspringen wollen, gibt es eine dicke Matte auf dem Boden, das sogenannte „Crashpad“.

Das sind beliebte Boulder-Hotspots in Augsburg

Bloc-Hütte: Bouldern für die ganze Familie und Kinder

Die Bloc-Hütte in Augsburg-Oberhausen ist für Boulder-Anfänger und Profis interessant. Es gibt 400 Routen auf 1650 qm Kletterfläche, die regelmäßig erneuert und umgebaut werden. Wer zusätzlich Lust auf Balance-Training hat, kann auf einer der beiden Slacklines üben. Für die Kleinen gibt es außerdem einen extra Kinder-Bereich, damit die ganze Familie Spaß hat.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Adresse: Austraße 35, 86153 Augsburg

Website: www.bloc-huette.de

Telefon: 0821 / 65059800

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 13 bis 22:30 Uhr; Mittwoch bis Samstag von 9 bis 22:30 Uhr; Sonntag von 9 bis 21 Uhr

Kletterzentrum Augsburg: Bouldern mit Outdoor-Bereich

Im Augsburger Kletterzentrum (Landesleistungszentrum Bayern) kommen Hobbysportlerinnen und Athleten gleichermaßen auf ihre Kosten. Eine Besonderheit ist der großangelegte Außenbereich, der genügend Platz zum Outdoor-Bouldern bietet. Zusätzlich gibt es Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kurse, bei dem spezielle Boulder-Techniken erlernt und vertieft werden können.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Adresse: Ilsungstraße 15b, 86161 Augsburg

Website: www.dav-kletterzentrum-augsburg.de

Telefon: 0821 / 9995810

Öffnungszeiten: Montag 9 bis 23 Uhr, Dienstag 7 bis 23 Uhr, Mittwoch 15 bis 23 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 22 Uhr (Gilt auch an Feiertagen)

Sport Sheds: Bouldern und andere Sportarten

Hier können Sportbegeisterte nicht nur Bouldern, sondern sich auch beim Fitnesstraining auspowern oder beim Yoga entspannen. Mit einem kostenlosen Einführungskurs wird es Boulder-Anfängern besonders leicht gemacht, einfach loszulegen. Die farblich gekennzeichneten Wege geben den Schwierigkeitsgrad der Route vor.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Website : www.sport-sheds.de

Adresse : Eberlestraße 29, 86157 Augsburg

Telefon : 0821 / 99 98 10 60

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr (Gilt auch an Feiertagen)

Bolder & Soccer Center Gersthofen: Fußball und Klettern

Im „Bolder & Soccer Center“ dreht sich alles um Fußball und ums Klettern. Hier finden regelmäßig Indoor-Fußballturniere auf Kunstrasenplätzen statt. Bouldern können Interessierte in der neu angelegten Anlage. Für Geburtstagsgruppen oder Firmenevents gibt es außerdem eine Lounge zum Mieten.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Website: www.b2soccer.de

Adresse : Röntgenstraße 2, 86368 Gersthofen

Telefon : 0821 / 32876040

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 16 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 23 Uhr