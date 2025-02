„Rettung in letzter Sekunde“: Dramatische Szenen bei Brand im Augsburger Univiertel

Für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Augsburger Univiertel begann der Donnerstagmorgen mit einem großen Schreck. Viele von ihnen wurden durch das Klingeln an ihrer Tür wach. „Schnell raus, bei euch brennt‘s!“, sagte ein Nachbar an der Sprechanlage. Manuel Töpfer, der im ersten Stock des Hauses mit 30 Parteien wohnt, wollte gerade los zur Arbeit, als er die Stimme seines Nachbars durch die Sprechanlage hört. Töpfer erzählt ruhig und gefasst von dem Morgen. Er sagt aber auch: „Kaum zu glauben, wie viel Glück meine Nachbarn hatten.“ Die hatten sich, als es an Töpfers Tür klingelte, gerade erst in Sicherheit vor den Flammen gebracht – auf dem Dach des Hauses.

