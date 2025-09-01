Brand im Feuerwehrhaus in Simmerberg – Fahrzeuge massiv beschädigt

Im Haus der Freiwilligen Feuerwehr in Simmerberg ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ging gegen 4.30 Uhr der Notruf ein.

Feuerwehrhaus in Simmerberg steht in Flammen – Fahrzeuge wurden stark beschädigt

Das Feuer beschädigte vor allem die beiden Tore des Gebäudes, sowie die Einsatzfahrzeuge im Inneren. Bei dem Brand wurde laut Polizei niemand verletzt.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.

Weitere Informationen folgen hier in Kürze.

