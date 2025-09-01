Icon Menü
Brand im Feuerwehrhaus in Simmerberg heute (Montag, 1.9.) aktuell: Fahrzeuge durch Feuer stark beschädigt

Einsatz am frühen Montagmorgen

Brand im Feuerwehrhaus in Simmerberg – Fahrzeuge massiv beschädigt

Normalerweise rücken sie aus, wenn es brennt. Heute war die Feuerwehr in Simmerberg aber selbst auf Hilfe angewiesen: Ein Feuer wütete in ihrem Gebäude.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Im Feuerwehr-Haus in Simmerberg hat es gebrannt.
    Im Feuerwehr-Haus in Simmerberg hat es gebrannt. Foto: Davor Knappmeyer

    Im Haus der Freiwilligen Feuerwehr in Simmerberg ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ging gegen 4.30 Uhr der Notruf ein.

    Feuerwehrhaus in Simmerberg steht in Flammen – Fahrzeuge wurden stark beschädigt

    Das Feuer beschädigte vor allem die beiden Tore des Gebäudes, sowie die Einsatzfahrzeuge im Inneren. Bei dem Brand wurde laut Polizei niemand verletzt.

    Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.

    Weitere Informationen folgen hier in Kürze.

    Mehr Nachrichten aus Weiler-Simmerberg und dem Westallgäu lesen Sie hier.

