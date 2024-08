Laufen: So bleibt man in den Ferien fit

Rund 13 Prozent aller Deutschen trainieren regelmäßig indoor in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen. Aber auch outdoor kann man sich an Geräten fit halten, wenn zum Beispiel das Fitnessstudio in den Sommerferien geschlossen hat. Etliche Hobbysportlerinnen und Hobbysportler verlagerten während Corona sogar in der Winterzeit ihr Workout ins Freie. So erlebten die altehrwürdigen Trimm-dich-Pfade durch die Pandemie eine Renaissance. Diese Wald- oder Parkrunden mit ihren 10 bis 20 Übungsstationen entstanden vorwiegend während der Trimm-dich-Bewegung in den 1970er- und 1980er-Jahren. Sie bieten die Gelegenheit, sich auf unterschiedliche Weise auszutoben. Dauerlauf, Sprint, Gymnastik, Kraftsport - all dies ist auf den zwischen 400 und 3.000 Metern langen Runden möglich.

Etliche Angebote in Augsburg und der Umgebung

Zahlreiche Trimm-dich-Pfade bleiben als Vita-Par­cours bekannt. Sie heißen immer noch nach der schweizerischen Vita-Lebensversicherung, dem ursprünglichen Initiator und Sponsor. Schon länger geht der Trend jedoch zu Fitnessparcours, bei denen mehrere Übungsgeräte an einem Platz angeboten werden. Sie nennen sich auch Bewegungsparcours oder Fitnessinseln. In Augsburg und seinen Nachbargemeinden findet man etliche Möglichkeiten zum kostenlosen Workout im Freien. Hier eine Auswahl von Trimm-dich-Pfaden und Fitnessparcours (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Augsburg-Firnhaberau: Trimm-dich-Pfad am Lech beim TSG-Sportplatz, Stefan-Höpfinger-Weg, 2.000 Meter mit 15 Stationen.

Augsburg-Hochzoll: Fitnessparcours am Kuhsee bei der Wasserwachtstation, Oberländer Straße, 18 Geräte.

Augsburg-Kriegshaber: Fitnessparcours am Jugendspielplatz in der Cramerton-Siedlung, Hagenmähderstraße, 10 Geräte.

Augsburg-Kriegshaber: Fitnessparcours im südlichen Reesepark, Reeseallee, 10 Geräte.

Bobingen: Fitnessparcours im Singoldpark beim Aquamarin, Parkstraße, 9 Geräte.

Bobingen-Siedlung: Trimm-dich-Pfad am Waldparkplatz beim SSV-Sportheim, Siegfried-Miethig-Weg, 2.700 Meter mit 20 Stationen.

Diedorf-Anhausen: Trimm-dich-Pfad am Waldparkplatz beim SSV-Sportplatz, Burgwalder Straße, 400 Meter mit 11 Stationen.

Friedberg: Fitnessparcours im Stadtgarten bei der Stadthalle, Burgwallstraße, 10 Geräte.

Friedberg-Bachern: Trimm-dich-Pfad am Waldparkplatz zwischen Ottmaring und Bachern, 2.300 Meter mit 21 Stationen.

Gersthofen: Trimm-dich-Pfad innerhalb des TSV-Sportgeländes, Sportallee, 750 Meter mit 11 Stationen.

Gersthofen-Nord: Fitnessparcours nordwestlich vom Rügener Park, Berliner Straße, 10 Geräte.

Kissing: Fitnessparcours am Weitmannsee, Lechauenstraße, 6 Geräte.

Stadtbergen: Fitnessparcours beim Altenhilfezentrum, August-Abenstein-Weg, 10 Geräte.

Stadtbergen-Deuringen: Fitnessparcours in der Deuringer Heide, Kapellenstraße, 11 Geräte.

Stadtbergen-Leitershofen: Fitnessparcours südwestlich vom Herrgottsberg-Waldparkplatz, Herrgottsberg, 10 Geräte.