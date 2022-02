Augsburg

vor 35 Min.

Der letzte Vorhang: Schwabens ältestes Volkstheater hört auf

Plus Der Verein Volkstheater Thalia wurde 1855 gegründet, doch am Ende fanden sich keine Schauspieler mehr. Die letzten Mitglieder ziehen nun einen Schlussstrich.

Von Silvia Kämpf

Erst waren sie das Liebespaar, dann das Ehepaar, jetzt haben sie die Textbücher beiseite gelegt und sich in den Ruhestand verabschiedet. Manfred und Lydia Neumayer haben sich beim Volkstheater Thalia 1855 e. V. kennengelernt und überwiegend "bäuerliche Lustspiele" oder Boulevard-Aufführungen in Szene gesetzt. Besonders gerne erinnern sie sich an das Lustspiel "Wegweiser zum 7. Himmel" zurück. Vier Stücke pro Jahr brachten der heute 81-Jährige und seine 79-jährige Frau auf die Bretter, die auch ihre Welt lange Zeit dominierten. Jetzt haben sie und die zuletzt 23 Ensemblemitglieder - zusätzlich vier Kinder - die Muse gewechselt. Statt Thalia stehen sie jetzt unter der Schirmherrschaft von Clio - Anstelle der Komödie ist nun die Geschichtsschreibung in den Vordergrund gerückt.

