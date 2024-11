Augsburger Bürgergeld-Empfängerin: Zu arm für den Second-Hand-Laden?

Claudia Berger kann sich nur zu gut an die Situation vor wenigen Wochen erinnern. Weil sich die 43-Jährige mit einem Nebenjob als Zeitungsausträgerin ein paar Euro zum Bürgergeld dazuverdienen wollte, habe ihr das Jobcenter die Auszahlung gekürzt. Doch mit jedem Tag sei es draußen kälter geworden. Berger fror, brauchte dringend einen neuen Pullover, wie sie sagt. Doch Geld dafür war einfach nicht mehr da. So entschied sich die Augsburgerin, Pfandflaschen zu sammeln. Zwei Stunden sei sie unterwegs gewesen, hatte dann 2,50 Euro beisammen und machte sich auf den Weg ins Rot-Kreuz-Lädle in Pfersee.

