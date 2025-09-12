Baustellen in Schulen und Kitas: Lärm, Raumnot und ein Happy End

2017 startete die Generalsanierung am Rudolf-Diesel-Gymnasium. Seither ist die Schule im Augsburger Stadtteil Hochzoll zur Dauerbaustelle geworden. Der Stress, den die fortlaufenden Arbeiten für den Schulalltag bedeuten, ist Schulleiterin Susanne Täufer ins Gesicht geschrieben. „Wäre ich beim Start schon Schulleiterin gewesen, hätte ich mich für Container als Ausweichquartier eingesetzt“, sagt sie am Donnerstag.

Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter und Journalisten sind an diesem Tag zu Besuch. Bei einer Schul- und Kitabautour will die Stadt große und kleine Maßnahmen präsentieren. „Es kann auch mit begrenzten Mitteln schnell und wirkungsvoll Verbesserungen für den Schulalltag erreicht werden“, sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) an der Ulrichschule. Ein Überblick über aktuelle Projekte.

Vor Schulbeginn in Bayern: Auf diesem Stand sind die Baustellen in Augsburgs Schulen

Rudolf-Diesel-Gymnasium (RDG): Die Arbeiten sind inzwischen weit fortgeschritten, sagt Bianca Sindel vom Architektenbüro Schuller und Tham. Fassadenteile wurden abgenommen, der Schultrakt entkernt, eine neue, breite Fluchttreppe gebaut, die künftig auch im Schulalltag genutzt werden kann. „Die frühere Fluchttreppe entsprach nicht mehr den heutigen Standards.“

Einige Fassadenteile wurden durch eine Verglasung ersetzt, damit mehr Licht in die Klassenzimmer fällt. Mehr Licht und mehr Raum sind unter anderem Themen des Bauabschnitts. Doch zunächst muss die Schulleiterin mit weniger Fläche auskommen. Die Raumknappheit und der Lärm stellen ein großes Problem dar, betont sie. Daneben könne es vorkommen, dass aufgrund der Bauarbeiten der Strom ausfallen oder auch die Heizung. „Die Aula können wir auch nicht nutzen“, sagt sie.

Laut Sindel sind alle Arbeiten mit der Schule abgestimmt, auf Prüfungen und besondere Anlässe werde Rücksicht genommen. Auf beiden Seiten müssten Kompromisse gemacht werden. Aber natürlich sei eine Baustelle für den Schulalltag eine Herausforderung. Im März 2026 sollen die Arbeiten in diesem Bereich des Haupthauses abgeschlossen sein, dann können Klassenzimmer und Musiksäle bezogen werden. „Danach geht es weiter mit Bauabschnitt 4, der die Sanierung von Klassenzimmern, Lehrerzimmer und Bibliothek vorsieht.“

Sanierung der Turnhalle im Rudolf-Diesel-Gymnasium soll etwa 13,4 Millionen Euro kosten

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2027 dauern und die Schüler und Lehrer besonders fordern, da sich die Arbeiten in der Mitte des Haupttraktes abspielen. Bauabschnitt 5 mit Arbeiten in Klassenzimmern und dem Verwaltungsbereich soll Ende 2029 abgeschlossen sein. Rund 45 Millionen Euro koste die gesamte Maßnahme, informiert Referentin Wild. Sie hofft, dass im Anschluss weitere finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, damit die Turnhalle erneuert, die Energiezentrale für den Ganztag umgebaut und Außenanlagen neu gestaltet werden können. Allein die Kosten für die Sanierung der Turnhalle werden derzeit auf 13,4 Millionen Euro geschätzt.

Schulleiterin Täufer betont, dass der Zuspruch für das RDG immer noch sehr gut sei, dennoch hätten sich für das neue Schuljahr weniger Kinder angemeldet als in den Vorjahren. „Kommende Woche starten bei uns 126 Kinder in den fünften Klassen. Das sind fünf Klassen, eine weniger als noch im vergangenen Jahr.“

Icon vergrößern Die Wasserleitungen in der Kita Mittenwalder Straße verlaufen nun nicht mehr in der Erde, sondern an der Zimmerdecke. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Wasserleitungen in der Kita Mittenwalder Straße verlaufen nun nicht mehr in der Erde, sondern an der Zimmerdecke. Foto: Marcus Merk

Kita Mittenwalder Straße: Diese Kita ist die einzige städtische Kita in Hochzoll-Süd. Aufgrund eines Wasserschadens herrschte Handlungsbedarf: Wasserleitungen wurden erneuert, sie verlaufen nun nicht mehr in der Erde, sondern an der Zimmerdecke. Alte Fußböden wurden ausgetauscht, WC-Anlagen instandgesetzt. Die Arbeiten starteten 2024 und wurden in diesem Jahr fortgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf knapp 240.000 Euro. „Wir mussten während den Bauarbeiten zeitweise ausgelagert werden“, berichtet Kindergartenleiterin Julia Schiele.

Kinder und Mitarbeiterinnen wurden auf fünf andere Einrichtungen verteilt. Nun sind sie wieder zurück in ihrem Gebäude in der Mittenwalder Straße. Die Kita, die seit dem neuen Kindergartenjahr eine kleine Außenstelle in der Friedberger Straße besitzt, zählt derzeit 110 Kinder in verschiedenen Gruppen. Nach der Baustelle heißt in der Kita vor der Baustelle. Das Dach müsse dringend saniert werden. Derzeit erstellt das Hochbauamt eine Kostenschätzung.

In dieser Augsburger Schule wurde die Mensa modernisiert

Ulrichschule: Wenn die Schülerinnen und Schüler am Dienstag in das Sonderpädagogische Förderzentrum in der Maximilianstraße zurückkehren, können sie sich über eine modernisierte Mensa freuen. Sie wurde während der Sommerferien erneuert und mit moderner Ausstattung versehen. Aus finanziellen und zeitlichen Gründen hat das Amt für Bildungsimmobilienmanagement (BIM) die Maßnahme selbstständig durchgeführt. So können statt 18 jetzt 36 Kinder in der Ganztagsverpflegung versorgt werden.

„Manchmal ist kein Neubau und auch keine Erweiterung für ein größeres Angebot notwendig, sondern einfach eine Verbesserung“, betont Martina Wild. Daneben konnte durch eine Umnutzung von zwei kleinen Räumen, die als Lagerräume genutzt wurden, zwei Differenzierungsräume geschaffen werden. „Diese neuen Räume sind direkt an Klassenzimmer angegliedert“, erklärt Giuseppe Bagnato aus dem BIM. So könnten sie optimal in den Unterricht einbezogen werden. Die Räume sind bereits gestrichen, ein neuer Boden folgt. Die Kosten der Baumaßnahmen sowie die Anschaffung von neuer Ausstattung an der Ulrichschule belaufen auf 95.000 Euro.

Friedrich-Ebert-Grundschule: Von 2022 bis 2024 wurde der Pausenhof der Gögginger Grundschule neu gestaltet. Ein großes Klettergerüst mit Fallschutz sowie ein Spielgerät in der Ruhezone wurden installiert. Das Angebot wurde zudem um Sitzgelegenheiten und mobile Spielgeräte erweitert. Die Schulfamilie, Elternbeirat und externe Förderer beteiligten sich an der Umgestaltung.

Icon vergrößern Happy End an der Blériot-Grundschule. Sechs Jahre nach dem Beschluss wurde der Zaun aufgestellt. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Happy End an der Blériot-Grundschule. Sechs Jahre nach dem Beschluss wurde der Zaun aufgestellt. Foto: Marcus Merk

Blériot-Grundschule: Das lange Warten hat ein Ende. Wie berichtet, wurde inzwischen ein Zaun aufgestellt - sechs Jahre nachdem der Beschluss gefasst wurde. Immer wieder drangen Unbefugte auf das Schulgelände ein. Es kam zu Drogenmissbrauch und Vandalismus. Jetzt versperrt ein 1,4 Meter hoher Zaun Unbefugten den Weg. Ziel sei es, die Sicherheit von Schülern und Mitarbeitern zu gewährleisten sowie Sachschäden zu verhindern.

Der Haupteingang wurde zudem mit Videoüberwachung ausgestattet. Kostenpunkt: 60.000 Euro. Der Sanierungsstau an den Augsburger Schulen ist verantwortlich für die lange Wartezeit. Das Bildungsreferat habe die Maßnahme zwar regelmäßig zu den Haushalten angemeldet, allerdings wurde der Zaun erst im Jahr 2024 mit in das Zahlenwerk aufgenommen.