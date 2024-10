Eine Handvoll Klimaaktivisten demonstrieren vor CSU-Parteitag

Eine Handvoll Klimaaktivisten von Fridays for Future haben Samstagfrüh vor dem CSU-Parteitag demonstriert. Die Umweltschützer sperrten bei ihrer angemeldeten Demonstration eine Spur der Zufahrt zum Messezentrum, wo die CSU am Wochenende ihren Parteitag abhält. Laut Fridays for Future wolle man mit der Aktion symbolisieren, wie die CSU effektiven Klimaschutz seit Jahren blockiere und verlangsame. Die Kritik richte sich explizit auch an den CDU-Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, der am Samstag auf dem Parteitag der CSU sprechen wird. Ihm werfen die Klimaaktivisten vor, wegen seiner vermeintlich populistischen Politik den Rechtsruck in der Gesellschaft zu befördern. (klijo)

