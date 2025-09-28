Ohne Augsburger Puppenkiste geht es nicht: Auf den Kasperl ist Verlass

Der Kasperl ist das Gesicht der Puppenkiste – er ist von Anfang an dabei und ein echtes „Augschburger“ Original, der nie ein Blatt vor den Mund nimmt und immer für einen Spaß zu haben ist. So glorifiziert die Augsburger Puppenkiste ihr Aushängeschild. Die Puppenkiste wurde 1948 von Schauspieler und Oberspielleiter Walter Oehmichen und seiner Frau Rose gegründet. Ziel Oehmichens war es, mit seiner Puppenkiste einerseits die Stoffe auf die Bühne zu bringen, die er im großen Augsburger Stadttheater nicht realisieren konnte, und andererseits der kriegsgebeutelten Bevölkerung mit seinen Marionetten Ablenkung zu bieten. Beheimatet ist die Puppenkiste seit ihrer Gründung im Heilig-Geist-Spital. Seit Beginn wird mit einem festen Ensemble an Puppenspielern gearbeitet.

Vielen älteren Menschen mag diese Geschichte vertraut sein. Im Bewusstsein der jüngeren Generationen verliert das Marionettentheater an Wert und Bedeutung. Aufführungen im kleinen Theater finden weiterhin großen Zuspruch. Doch nicht zum ersten Mal schlagen die Verantwortlichen Alarm. Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf decken die Kosten nicht. Klaus Marschall, Chef der Puppenkiste, spricht die Herausforderungen immer wieder an.

Die Augsburger Puppenkiste lebt

Schnelle Lösungen gibt es nicht. Wichtig ist, dass die Puppenkiste zunächst positiv im Gespräch bleibt. Ihr Engagement beim traditionellen Turamichele-Kinderfest hat sich ausbezahlt. Dabei geht es nicht um Auftrittsgelder. Vielmehr ist zu sehen, mit welcher Begeisterung die Besucher die Auftritte vom Kasperl und Turamichele im Kampf gegen den Drachen aufgenommen haben. Die Puppenkiste lebt. Danke, Kasperl.