Was junge Augsburger zur Debatte um die Wehrpflicht sagen

Wie weltfremd muss man sein, Herr Grönninger. Übrigens, ich habe in den 1980ern auch gedient - Luftwaffe in Mengen. Frieden errreicht man am besten durch Abschreckung. Glauben Sie wirklich, dass Despoten, wie Putin sich bei einem wehrunfähigen Land in Zurückhaltung üben würden. Nein, Despoten kennen nur eines - die Macht des Stärkeren. Und das nutzen sie radikal aus. Glauben Sie im Ernst, dass Russland die Ukraine überfallen hätte, wenn die Ukraine nach wie vor ihre Atomwaffen hätte, die sie freiwillig im Rahmen des Budapester Momorandum 1994 zur Demontage an Russland übergeben hätte. Nochmal, wie weltfremd und naiv muss man sein?