Ein Augsburger Original ist tot: Magic Rico hat die Menschen verzaubert

Mit seinem gewinnbringenden Wesen hat er die Menschen verzaubert. Rico Strauß ist ein Augsburger Original. Er war körperlich nicht der Größte, sondern eher von kleiner Statur. Strauß fiel dennoch auf. Allein schon aufgrund seiner höchst ungewöhnlichen Barts. Der Schnauzer war sein Markenzeichen. Perfekt gezwirbelt. „Magic Rico“, wie er von allen genannt wurde, war jemand, der die Freuden im Leben genoss. Am liebsten gemeinsam mit Freunden. Das lag sicherlich an seinem Hobby. Magic Rico machte sich als Zauberer einen Namen. Anfang der Woche wurde er noch in bester Stimmung in der Stadt gesehen. Im Alter von 84 Jahren ist Magic Rico überraschend gestorben.

In sozialen Netzwerken nehmen Freunde Abschied von Magic Rico

Die Todesnachricht macht in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. Freunde und Weggefährten erinnern in persönlichen Worten an viele Begegnungen und besondere Momente mit Strauß. Wer in Augsburg in den zurückliegenden Jahren unterwegs gewesen ist, kam an Magic Rico kaum vorbei. Feinkost Kahn in der Annastraße war sein Stammlokal. Hier saß Strauß gerne. Allein am Tisch war er selten. Noch am Dienstag sei er bei Kahn gewesen, heißt es. Ein Freund, der sich vom Tod bestürzt zeigt, sagt am Donnerstag: „Rico hatte mich am Dienstag angerufen, weil er mich zu Hause besuchen wollte.“ Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Rico Strauß, auch Magic Rico genannt, war in Augsburg überall bekannt. Foto: Michael Hörmann

Der Verein „Die Königstreuen“, dem Strauß mit großer Begeisterung angehörte, machte die Nachricht vom Tod publik. Ein Bekannter, der im Hotelturm lebt, bestätigt den unerwarteten Tod. Anton Steinböck ist stellvertretender Vorsitzender der Königstreuen: „Rico war mit Sicherheit eines der bekanntesten Gesichter unseres Vereins in Bayern.“ Der Verein pflegt das bayerische Brauchtum.

Geselligkeit war „Magic Rico“ wichtig. Er erzählte dabei gerne über sein langes Leben. Als Zauberer sei er für Geburtstage und Firmenfeiern angefragt worden. „Die Leute wollten mich haben. Sie wussten, dass ich für Spaß und Gaudi sorge.“ Schon als Kind habe ihn die Magie fasziniert. Vorbild war sein Vater. „Ein geselliger Mann, der auf Partys gerne mal Tricks zeigte.“ Seine erste Zaubershow präsentierte der Augsburger im Jahr 1967 im Bundeswehrcasino in Schwabstadl vor 60 Gästen. In seiner Freizeit bildete er sich auf Magierkongressen weiter. In der US-Showstadt Las Vegas habe er sogar eine Meisterprüfung für Magier absolviert.

Hauptberuflich war Strauß etliche Jahre Kampfflieger bei der Luftwaffe in Neuburg an der Donau. Der gebürtige Traunsteiner war viel im Ausland auf Kommando unterwegs, um mit anderen europäischen Kampffliegern Einsatzszenarien zu üben.

Magic Rico konnte auch über sich selbst lachen

Magic Rico war ein Mensch mit Humor. Er konnte, was nicht jeder kann, über sich selbst lachen. Unvergessen ist eine Begegnung, als eine Person zu ihm einmal sagte: „Rico, ich habe Zweifel, ob du ein Zauberer bist. Ansonsten wärst du doch zwei Meter groß.“ Rico Strauß lachte über diesen Spruch herzhaft.

Ein Augsburger mit einem großen Herzen hat jetzt die Welt verlassen.