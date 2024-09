Das plant der neue Pfarrer in Oberhausen und im Bärenkeller

Am ersten Tag im Büro erwartete Heiko Merkelbach ein Glückskeks. Sein Vorgänger Bernd Weidner hatte diesen hinterlassen. „Ihre Position im Herzen des anderen ist viel stärker, als sie glauben“, stand auf dem Glückskeks-Zettel. Den Zweifel daran strahlt Merkelbach jedoch nicht aus. Der 58-Jährige sitzt knapp vier Wochen nach seinem Amtsantritt in der Pfarreiengemeinschaft im Pfarrbüro von St. Konrad. Es wirkt, als sei er schon länger Hausherr. Merkelbach ist selbstbewusst, strahlt eine große Herzlichkeit aus. Das Glück dürfte er für seine künftige Aufgabe dennoch brauchen. Weidner hatte sich zuletzt in der Pfarreiengemeinschaft aufgerieben und nach gut fünf Jahren seinen Stuhl geräumt. Nun ist Merkelbach da und setzt auf Kontinuität – will aber auch einen eigenen Geist einstreuen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Konrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarreiengemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis