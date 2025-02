Die Küche im italienischen Lokal Casanova vereint Nationen

Milko Zoppi grinst über das ganze Gesicht. „Einmal kam ein Mann in Begleitung von drei Frauen herein und hat mich tatsächlich gefragt, was der Name Casanova bedeutet.“ Dabei ist der Name des Restaurants, das auf den Frauen-Herzensbrecher anlehnt, der 1725 in Venedig geboren wurde, rein zufällig. „Den haben wir vor sieben Jahren vom Vorgänger übernommen“, erzählt Zoppi. Wir - das sind Zoppi, seine Lebensgefährtin Atjima Hoffmann und Koch Bekim Shala.

Vor Kurzem hieß es, dass in Augsburg erstmals mehr als die Hälfte der Einwohner eine Migrationsgeschichte hat - Menschen mit ausländischem Pass oder Migrationshintergrund. Im Casanova wird deutlich, wie das Zusammenspielt von Nationen läuft. Zoppi stammt aus Italien. Seine Mutter ist Französin, der Vater Italiener. Lebensgefährtin Atjima Hoffmann kommt aus Thailand, lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland. Shala stammt aus dem Kosovo.

Lokal Casanova: Das Trio brennt für die Gastronomie

Das Trio hat sich aus Leidenschaft der Gastronomie verschworen. „Mein Vater hatte in der Toskana schon ein kleines Hotel“, berichtet Zoppi. Nach der Hotelfachschule zog es den mittlerweile 64-jährigen vor 40 Jahren nach Deutschland: „Ich mag die deutsche Genauigkeit und die Gerechtigkeit. Das System hat Hand und Fuß.“ Bevor er mit seiner Partnerin und Bekim Shal das Lokal in der Wellenburger Straße wieder eröffnete, war Zoppi Chef im La Romantica in Stadtbergen.

Das Casanova habe ihn wegen der Lage gereizt. Vor dem Restaurant ist die Haltestelle der Straßenbahn (Tramlinie 1) und daneben gleich die Hessing-Klinik. Im Sommer gibt es draußen Plätze. Das Restaurant genießt nicht nur bei Stammgästen einen guten Ruf. Gelobt wird unter anderem die Freundlichkeit des Personals. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passe ebenfalls.

Bekim Shala, der als Koch und Geschäftsführer fungiert, ist mit seinen Geschäftspartnern seit ewigen Zeiten befreundet. Man versteht sich. Shala hat ebenfalls reichlich Erfahrung in der Gastronomie. Bereits sein Opa war im Kosovo Koch. Er selber ist geflüchtet, als 1991 im ehemaligen Jugoslawien der Krieg begann. Der Weg führte ihn nach Augsburg. Von den Kochkünsten Shalas konnten sich seine Gäste zuvor schon im Tartuffo, im La Piazza oder eben auch im La Romantica überzeugen. „Kochen ist meine Leidenschaft“, meint er stolz.

Die Begeisterung für Fußball ist groß

Dass er vor allem gerne italienisch kocht ist, kein Wunder: „Ich arbeite seit über 30 Jahren mit Italienern zusammen, das hat abgefärbt“, so Shala. Der Mann aus dem Kosovo beherrscht die italienische Sprache perfekt. Italien sei sein bevorzugtes Urlaubsland. Die Begeisterung für Italien schlägt sich im Fußball nieder. Seine Lieblingsklubs sind Juventus Turin und der SSC Neapel.

Fußball ist für die beiden Männer stets ein Thema. „Ich gehe auch ab und zu zum FC Augsburg“, sagt Zoppi. Aber auf Platz eins stehe für ihn das Casanova. Der Chef verweist auf die abwechslungsreiche Speisekarte: „Pasta, Fisch und unsere Fleischgerichte, die vornehmlich aus argentinischem Fleisch bestehen, werden oft bestellt.“ Zudem gebe je nach Bedarf saisonale Gerichte wie Pfifferlinge, Steinpilze, Trüffel oder Spargel. Der große Pizzabackofen in der Mitte des Lokals ist der Arbeitsplatz von Pizzabäckerin Monika Bevilaqua.

So ist das Casanova personell aufgestellt

Zoppi bestätigt, dass die Zeiten wirtschaftlich härter werden: „Es ist ein Wahnsinn, wie teuer alles geworden ist. Egal ob Strom, Nebenkosten oder beim Einkauf Lachs, Rinderfilet und auch Fisch. Das kostet alles einen Batzen Geld.“ Der Gastronom sieht sein Lokal in einer glücklichen Lage. „Wir haben ein sehr treues Stammpublikum in Göggingen und mittlerweile auch viele Freunde, die zum Essen kommen.“ Die Schwierigkeiten seien eher personell bedingt. Shala hat zwar drei Helfer in der Küche. Ausfallen sollte allerdings niemand. Zoppi: „Obwohl viele Leute arbeitslos sind, ist es ein großes Problem Personal zu finden.“

Gastronomie ist nicht jedermanns Sache. Zoppi sieht das an seiner Tochter Natalie und seinem Sohn Marco: „Da hat niemand Lust, sich in ein Lokal zu stellen.“ Am Montag ist Ruhetag im Casanova. Da bleibt also nicht viel Zeit für andere Hobbys. „Es ist sehr anspruchsvoll ein gutes Lokal zu führen, darauf liegt unser ganzer Fokus“, meint der 52-jährige Shala. Im Gegensatz zu Shala könnte Zoppi mit 64 Jahren eigentlich schon an die Rente denken. Er schüttelt vehement den Kopf: „Wir wollen schon noch zeigen, wer wir sind. Aber dazu ist wichtig, dass wir fit und gesund bleiben.“

Göggingen ist beliebter Standort für italienische Lokale

Das Casanova ist nicht das einzige italienische Lokal im Umfeld der Hessing-Kliniken. Vor wenigen Wochen hat das Restaurant Romagna Mia in der Waldstraße eröffnet. Bruno Strocchi ist der Chef und in Augsburg bekannt. Etabliert seit vielen Jahren ist das Restaurant Dragone, das ebenfalls in der Wellenburger Straße angesiedelt ist.