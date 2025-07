Das Ratshoffest in Göggingen findet wieder statt

Das Kolping Blasorchester Göggingen e.V. lädt auch in diesem Jahr zum beliebten RatsHofFest ein. Los geht’s am Freitag, 25. Juli, mit einer stimmungsvollen Serenade um 18.30 Uhr auf dem Platz an der Bürgermeister-Miehle-Straße. Am Samstag und Sonntag wird dann im Innenhof des Alten Gögginger Rathauses gefeiert.

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag ab 16 Uhr mit traditioneller Blasmusik statt. Am Abend sorgt die Kolping Big Band mit schwungvollen Rhythmen für musikalische Unterhaltung. Kulinarisch erwartet die Gäste ein Angebot an Schmankerln und kühlen Getränken.

Am Sonntag lädt das Orchester zum Weißwurst-Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik ein. Das Kolping Blasorchester freut sich auf zahlreiche Besucher und ein geselliges, musikalisches Wochenende.