Weinliebhaber haben eine neue Adresse am Stadtmarkt in Augsburg

Am Augsburger Stadtmarkt gibt es ein neues Weingeschäft, der Betreiber ist ein bekanntes Unternehmen. Das Hotel Maximilian‘s hat den Laden „The Winery“ (Das Weingut) am Donnerstag eröffnet. Ausgeschenkt und verkauft werden 70 Weine, im Angebot sind zudem einige wenige kalte Speisen. Das Geschäft liegt am Zugang zum Ernst-Reuter-Platz. Zuvor saß hier ein österreichischer Laden. In den Umbau hat das Maximilian‘s rund 100.000 Euro investiert und mit regionalen Firmen zusammengearbeitet.

Treibende Kraft für das Projekt ist Hoteldirektor Theodor Gandenheimer. Er sei ein großer Fan des Stadtmarkts: „Meine Oma hat hier schon eingekauft.“ Gandenheimer spricht von „einem Kleinod“, das nicht viele Städte hätten. Man verspreche sich durchaus Synergien mit dem Hotel in der Maximilianstraße. Gandenheimer: „Am Mittwoch kamen neue Gäste aus Manchester ins Hotel, denen ich vom Weinladen berichtet habe.“ Die Briten wollten am Eröffnungstag vorbeischauen.

The Winery am Stadtmarkt: Im Laden gibt es nur wenige Plätze

Der Laden hat mehrere Plätze im Außenbereich. Innen ist nicht viel Platz. Dunkelblau dominiert die Einrichtung. Zu essen gibt es Quiche mit Salat und einen Oliven-Mix. „Es gab die Auflage, dass wir nicht warm kochen dürfen“, sagt Betriebsleiter Andre Maier. Das eingesetzte Personal kommt vom Hotel.

Icon vergrößern So sieht es im Innenbereich des Weinladens aus. Foto: Michael Hörmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So sieht es im Innenbereich des Weinladens aus. Foto: Michael Hörmann

Geöffnet ist die „Winery“ dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, am Samstag ist von 10 bis 17 Uhr offen. „Natürlich muss sich das Ganze jetzt einspielen“, sagt Gandenheimer. Der Hoteldirektor hat die jüngsten Debatten um die Umgestaltung des Bauernmarkts verfolgt. Händler fühlten sich von der Stadt schlecht informiert. Gandenheimer sagt: „In unserem Fall war die Zusammenarbeit mit dem Marktamt hervorragend.“

Das Weinangebot in der Augsburger Innenstadt legt zu

Weinverkauf in der Innenstadt ist nach Auskunft von Branchenkennern ein lohnendes Geschäft. Die gut bestückte Wein-Abteilung von Karstadt gibt es nicht mehr. Das Geschäft No.7 in der Steingasse gehört zu den etablierten Läden. Am Moritzplatz gibt es das Geschäft Vinum von Nicole Zimmermann. In der Altstadt ist zudem das Geschäft Vini Maristella Zenari. Auch im Lokal Ombretta gehören Weine zum Verkaufsangebot.