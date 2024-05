Premiere für den Welterbe-Lauf und Tradition beim Kanu-Weltcup am Eiskanal

Einige Termine fürs Wochenende wurden wegen der Wetterprognose abgesagt. Dennoch gibt es vom 31. Mai bis 2. Juni viele Möglichkeiten, sich in Augsburg zu vergnügen.

Zuerst die gute Nachricht: Das Wetter ist oft besser als die Vorhersage. Nun die Schlechte: Es gibt Opfer des Wetterberichts für 31. Mai bis 2. Juni: So wurden die Notte Italiana im Parkgarden und das Seitzsteg-Ständchen mit Gustl Mair abgesagt. Auch das Rendezvous im Botanischen Garten fällt dem Regen zum Opfer, ebenso das Konzert im Parkhäusl. Aber keine Bange, langweilig wird es am Wochenende trotzdem nicht.

Welterbe-Tag: Wie könnte man den feiern? Natürlich mit einer Premiere, nämlich dem 1. Augsburger Welterebelauf. Am Sonntag geht es entlang zahlreicher Welterbe-Objekte des Augsburger Wassersystems. Die ganz Fitten mit einem Halbmarathon, bei dem man neun Welterbe-Objekte passiert. Wer es lieber ruhiger mag, startet einen 3,2-Kilometer-Lauf. Noch anmelden, da ausgebucht, kann man sich nicht mehr, man kann nur am Straßenrand den Läuferinnen und Läufern ab 9 Uhr Beifall klatschen. Oder dem historischen Wasserwerk am Hochablass einen Besuch abstatten. Außerdem steht ein Konzertprojekt im Textilmuseum im Zeichen des Unesco-Welterbe-Tages auf dem Programm. Das Mehr Musik Ensemble, das sich aus Studierenden des LMC und Profimusikerinnen und -musikern zusammensetzt, spielt ein extra für diesen Abend konzipiertes Programm. Das Konzert stellt Kompositionen zum Thema Wasser, Wasserkraft und Wasserkunst vor. Und zwar am Sonntag von 18 bis 20 Uhr. Infos unter wassersystem-augsburg.de

Kanu-Weltcup: Von Freitag bis Sonntag kämpfen die Spitzensportler am Augsburger Eiskanal um den Weltcup.

Theater/Konzert: Für „die gefährlichste Frau“, die am Samstag, 19.30 Uhr, in der Brechtbühne zu erleben ist, gibt es noch Karten. Auch für den Club Performance, der am Samstag, 19.30 Uhr und am Sonntag, 18 Uhr, im Kühlergebäude im Gaswerk sich Fragen der Zukunft stellt, unter dem Motto: „Wenn wir so weiter machen wie bisher, haben wir alle ein Problem“. Karten und Infos unter staatstheater-augsburg.de

Humor und Tiefsinn sagt man Biyon Kattilathu nach. Am Freitag, 20 Uhr, ist er mit seinem Programm „Lebe. Liebe. Lache“ im Kongress am Park zu erleben. Karten gibt es an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

„Dancing Fairy Queen“ heißt ein Tanzprojekt mit Augsburger Ballett-und Tanzschulen, das am Sonntag, 15 Uhr und am Montag, 10 Uhr, im Martinipark aufgeführt wird. Der Sonntag ist ausverkauft, für den Montag gibt es noch Tickets beim Theater.

Am Samstag starten die Termine im Brunnenhof des Zeughauses. Von 19 bis 22 Uhr will das Treibhaus Augsburg, bekannt als Kunst & Kultur Verein, die Künstler aus den bisherigen Open Mic Events auftreten lassen und versprechen herausragende Talente, die Musik, Poesie und weitere künstlerische Darbietungen präsentieren.

Das ist am Wochenende in den Augsburger Clubs geboten

Klubs: Im Kesselhaus an der Riedinger Straße heißt es am Freitag „The Friday Night“ und am Samstag steigt die Fete mit Hits von 2000 bis 2010 Uhr. Start ist um 23 Uhr.

Bota Fuego sei die heißeste Latino Party, behaupten die Veranstalter. Im Barfly an der Maximilianstraße feiert man am Samstag ab 23 Uhr zu den besten Reggaeton und Latino Songs. Als Special Guest kommt DJ Lesan.

„The hottest Boys from Munich“ kommen in den Maha-Club. Am Freitag legen in der Theaterstraße ab 23 Uhr Timo Liederer, Gizmo und Lazykid auf.