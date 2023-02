Augsburg auf Wachstumskurs: In der Stadt wird es beim Wohnen enger werden

Plus Das Bevölkerungswachstum stellt die Politik in Augsburg vor große Aufgaben wie Wohnungs- und Kitabau. Doch wie wirkt sich eine wachsende Stadt auf das Lebensgefühl aus?

Wenn man mit Neubürgern und -bürgerinnen spricht, die sich für Augsburg als Wohnort entschieden haben, fällt recht oft ein Satz zur neuen Heimat: "Augsburg hat die richtige Größe." Nicht zu klein, sodass es alles gibt. Aber vor allem: nicht zu groß, sodass man von einem zum anderen Ende der Stadt nicht stundenlang braucht. Man kann vom Rathausplatz aus in gut 20 Minuten mit dem Fahrrad die Stadtgrenze erreichen und steht auf dem Acker. Doch auch wenn sich die Stadt von außen betrachtet nicht verändert hat, so ist das von innen betrachtet geschehen. Es ist enger geworden. Und das hat Konsequenzen.