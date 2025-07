Depot schließt weitere Filialen - auch in der Augsburger City-Galerie?

Mitte Juli 2024 hat die Deko-Kette Depot die Insolvenz beantragt und erste Filialen geschlossen. Jetzt ist klar, dass die Einzelhandelskette weiter schrumpfen wird. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden bereits 45 Filialen dichtgemacht. Im April und Mai sollen 54 weitere geschlossen werden, erklärt Eigentümer Christian Gries im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Filiale in Stadtbergen schließt voraussichtlich Ende April. Und was passiert mit dem Laden in der Augsburger City-Galerie?

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Depot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis