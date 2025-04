Frühling in Augsburg: Diese Ausflugsziele sind einen Besuch wert

Die Kulperhütte: Chillen fast wie am Meer

Die Kulperhütte an der Wertach ist das ganze Jahr über geöffnet – 365 Tage im Jahr. Nicht nur bei den Göggingern ist dieses Ausflugsziel inmitten der Stadt und eben doch in der Natur beliebt. Besonders im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, lädt der Biergarten zum Verweilen ein. Gäste können im Liegestuhl ein Getränk genießen und dabei die Füße im Wasser baumeln lassen. Fast so schön wie am Meer. Zudem bietet die Speisekarte eine breite Auswahl, die von traditionellen bayerischen Gerichten über vegane Optionen bis hin zu Desserts reicht. Geöffnet hat die Kulperhütte täglich von 11 Uhr bis mindestens 18 Uhr, bei besonders schönem Wetter sogar bis 24 Uhr. Immer wieder gibt es auch Live-Musik unter freiem Himmel.

Matthias Pfaller ist an diesen ersten schönen Tagen zur Kulperhütte gekommen. Dort fühlt man sich fast wie am Strand. Foto: Anna Kondratenko

Der Hofgarten: Wohlfühloase mitten in der Innenstadt

Ob zum Sonnetanken und Entspannen in der Mittagspause, nach der Arbeit oder am Wochenende - der Hofgarten ist immer einen Besuch wert. Gelegen im Domviertel und damit mitten in der historischen Altstadt, findet man dieses schöne Fleckchen Grün. Jetzt im Frühling verwandelt sich der Garten in eine Wohlfühloase, man kann dort im Frühjahr auch die Kirschblüte genießen. Die zwei Grasflächen und die vielen Sitzmöglichkeiten laden zu einem entspannten Picknick ein, viele Besucher verbringen dort auch ihre Mittagspause. Der Bücherschrank ermöglicht es Besuchern, nach Herzenslaune zu schmökern. Offen ist die Grünanlage von 8 Uhr morgens bis Sonnenuntergang, im Sommer bis 21 Uhr.

Die Tore des Augsburger Hofgartens sind von 8 Uhr morgens bis Sonnenuntergang geöffnet, im Sommer bis 21 Uhr. Foto: Jasmin Jud

Der Botanische Garten: Im Frühling besonders schön

Besonders schön ist der Botanische Garten im Frühling, wenn Blumen und Bäume in allen Farben erblühen. Besucher können durch verschiedene Themengärten mit Pavillons, Brunnen und unterschiedlichen Pflanzen spazieren, die unter dem Motto „Erlebnis durch vier Jahreszeiten“ angeordnet sind. Ergänzt wird das Angebot durch regelmäßige Führungen, Ausstellungen und Seminare, die die ursprüngliche Funktion der Anlage als Lehr- und Schulgarten, gegründet 1936, unterstreichen. Doch für Familienausflüge ist der Garten nicht nur wegen des abwechslungsreichen Programms attraktiv, sondern auch wegen des großen Kinderspielplatzes und des Biergartens. Der Eintritt in den Botanischen Garten kostet 4 Euro für Erwachsene, geöffnet ist täglich ab 9 Uhr, im April bis 19 Uhr.

Der Botanische Garten ist im Frühling besonders schön. Dann blühen dort die ersten Blumen des Jahres. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Wittelsbacher Park: Entspannen unter Bäumen

Der Wittelsbacher Park liegt nahe des Hotelturms und der Augsburger Kongresshalle. Er ist eine der größten Grünflächen in Augsburg und besonders wegen seiner Vielfalt an Bäumen beliebt. Aber auch die weiten Wiesen sind perfekt zum Sonnen oder Frisbeespielen. In der Mitte des Parks liegt ein künstlich angelegter See mit einer Terrasse samt Biergarten – ideal, um eine Pause zu machen. Wer noch mehr Abwechslung sucht, wird im „Rudolf-Diesel-Gedächtnishain“ fündig. Dies ist ein japanischer Steingarten, der 1957 zum Gedenken an den Augsburger Erfinder des Dieselmotors, Rudolf Diesel, im Zentrum des Wittelsbacher Parks angelegt wurde. Der Garten ist von Hecken umgeben und mit großen Felsblöcken aus dem japanischen Fluss Inagawa gestaltet.

Naomi Göbel und Sabrina Moffa machen ihr erstes Picknick des Jahres im Wittelsbacher Park. Als Ausflugsziel inmitten der Stadt ist er sehr beliebt. Foto: Anna Kondratenko

Der Siebentischwald: Spazieren, Waldbaden und Einkehren

Der Siebentischwald ist nicht nur ein beliebter Ort zum Spazierengehen und Naturgenießen, sondern auch bekannt für die Waldgaststätte Parkhäusl, einen idyllischen Biergarten zwischen Bäumen und Wiesen. Im Frühling sorgen Vogelgezwitscher und das Plätschern des nahe gelegenen Baches für eine angenehme Geräuschkulisse. Das Parkhäusl ist ein biozertifizierter Biergarten. Selbst der Kaffeedort stammt aus biologischem Anbau. Neben weiteren Bio-Spezialitäten werden auch vegetarische und vegane Gerichte angeboten. Ab Mai finden hier regelmäßig Live-Konzerte statt, ein Blick auf die Website lohnt sich also. Auch die Öffnungszeiten werden regelmäßig angepasst und sind aktuell von Donnerstag bis Sonntag, 10.30 bis 18 Uhr.

Johanna Hornung macht auf ihrem Weg durch den Siebentischwald Station im Parkhäusl. Foto: Anna Kondratenko

Der Kuhsee: Für Radler, Spaziergänger und Badegäste

Im Stadtteil Hochzoll, umgeben von einem kleinen Waldstreifen, liegt der künstlich angelegte Kuhsee. Er ist ein beliebtes Ziel für Freizeitaktivitäten wie Fahrradfahren, Spazieren, Picknicken, Volleyballspielen und im Sommer Baden. Wanderwege gibt es in Hülle und Fülle - man kann also frei wählen, wie viele Kilometer man an einem Tag zu Fuß zurücklegen möchte, da Siebentischwald und Lech direkt angrenzen. Drei Kioske und das Café-Restaurant Bootshaus (vormals Seelounge) laden zum Schlemmen ein. Der perfekte Ort für einen Wochenendausflug mit der ganzen Familie.

Markus Romfeld und Nina Linder genießen die ersten Sonnenstrahlen am Kuhsee. Foto: Anna Kondratenko