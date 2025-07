Kreativschmiede im wahrsten Sinn: Der Werkraum feiert Jubiläum

Man könnte meinen, man habe sich in eine Fabrik verirrt, wenn man erstmalig in der Halle B3 im Augsburger Martini-Park vorbeischaut, so umtriebig wird dort in mehreren Werkstätten gearbeitet. Wobei es für die Teilnehmenden keine Arbeit ist, sondern Vergnügen. Die Rede ist vom Werkraum, einer offenen Werkstatt für jedermann. Wer sich kreativ ausleben will, findet dort professionelle Gerätschaften für Bereiche wie Holz, Keramik, Metall, Schmieden, Goldschmieden, Elektronik, Fotografie und Textilverarbeitung. Für die kleinsten Tüftler gibt es zudem eine Kinderwerkstatt.

Gründerin Bianka Groenewolt lebte früher in München, wo sie regelmäßig in der Schreinerei einer offenen Werkstatt werkelte. Als sie 2014 nach Augsburg zog, stellte sie fest, dass es dort nichts Vergleichbares gab. Kurzerhand nahm sie sich vor, diese Vision während der Elternzeit selbst umzusetzen. „Das war ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich wusste: Ich will nicht zurück in ein Großraumbüro“, erinnert sich Bianka Groenewolt. Sie wandte sich mit dem Konzept an die Stadt Augsburg und lernte bei Netzwerktreffen den heutigen Vermieter kennen. In den Räumlichkeiten des Werkraums befand sich früher eine Produktionsstätte von Freudenberg. „Ich hatte schon ein halbes Jahr nach einem passenden Gebäude gesucht, denn es war wichtig, dass man dort laut sein darf, trotz zentraler Lage“, sagt die 46-Jährige. 2015 wurde diese Kreativschmiede mit dem Augsburger Zukunftspreis ausgezeichnet und war 2016 für den Deutschen Engagement-Preis nominiert.

Icon Vergrößern In der Metallwerkstatt des Werkraums werden nicht nur Pläne geschmiedet Foto: Michael Eichhammer Icon Schließen Schließen In der Metallwerkstatt des Werkraums werden nicht nur Pläne geschmiedet Foto: Michael Eichhammer

Mit den Maschinen kann man auch größere Projekte umsetzen

Mittlerweile wird im Werkraum auf 650 Quadratmetern handwerklich getüftelt. Wer in einer der Werkstätten eine Einweisung abgeschlossen hat, darf selbst frei an eigenen Projekten arbeiten. Dazu kommen Workshops. In der Töpferei fertigt Ansgar Alber eine Vase an der Drehscheibe. „Ich habe das in einem Auslandssemester in Portugal gelernt“, berichtet der Student für Identity Design an der Technischen Hochschule Augsburg. Vom Werkraum erfuhr er durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Nebenan in der Metallwerkstatt schmieden drei junge Männer Stahl mithilfe einer Gas-Esse. Das geplante Endprodukt: Heringe für Campingzelte. Die Werkstatt ist auch mit Drehbank, Bohrmaschine, Säge, Presse und Schweißgeräten ausgestattet.

Auch in der Schreinerei, wo gerade vier Männer an ihren Holzprojekten arbeiten, finden sich Arbeitsgeräte wie in der Industrie. Raphael Breuer ist Fachberater für die Holzwerkstatt. Der 32-jährige gelernte Schreiner kam vor rund vier Jahren auf der Suche nach einer offenen Werkstatt für private Projekte dazu. „Man hat keinen Platz für solche Maschinen im eigenen Keller“, erzählt er. Mit den Maschinen hier könne man dagegen auch größere Projekte umsetzen. „Es ist eine Win-Win-Situation: Ich helfe den Kunden und kann für mich selbst arbeiten“, sagt Breuer. So hat er im Werkraum unter anderem eine Sitzbank, eine Truhe, einen Couchtisch und ein Bett gebaut. Das Schöne am Handwerken ist für ihn: „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.“

Für alle Werkstätten gibt es Fachberater als Ansprechpartner

Fachberater als Ansprechpartner für Fragen gibt es für alle Werkstätten des Werkraums. Im Fablab der Elektronikwerkstatt beispielsweise zeigt Arco Janssen immer donnerstags ab 17.30 Uhr, was man mit einem Lasercutter machen kann – von der Gravur auf Materialien wie Holz, Acryl oder Kork bis zum Ausschneiden von gewünschten zweidimensionalen Formen mit der Hilfe von gebündeltem Licht. Eine digitale Vorlage am PC wird in der Maschine in kürzester Zeit umgesetzt – beispielsweise ein individueller Getränke-Untersetzer aus Schiefer, mit Namen und Konterfei des Beschenkten – beliebt unter anderem bei den Junggesellenabschieden, die im Werkraum gebucht werden können. Zudem werden in der Elektronikwerkstatt auch Dinge wieder funktionsfähig gemacht, die andere Leute wegwerfen würden. „Leute, die zunächst überlegen, ob man etwas noch reparieren kann, haben ein ganz anderes Mindset und Konsumverhalten“, ist Bianka Groenewolt überzeugt. An diesem Nachmittag hat Raphael das Ladegerät eines Staubsaugerroboters mitgebracht. Er ist heute zum ersten Mal vor Ort.

Von Anfang an dabei ist hingegen Ernst Holzhauser. Der 76-Jährige hat bereits bei der Gestaltung des Werkraums mitgeholfen. „Ich habe mich mittlerweile in jedem Bereich schon mal ausprobiert“, erzählt er. Für seine Frau hat er beispielsweise Ringe in der Goldschmiede gefertigt, im Elektroniklabor eine digitale Uhr gebaut und für seine Enkel eine Schnitzarbeit erstellt. Auch das Drechseln macht ihm „Riesenspaß“, so der gelernte Maschinenschlosser. Rüdiger Hoebel arbeitet am Empfang und unterstützt den Werkraum in finanztechnischen Fragen. Er schwärmt von dem guten Teamgeist. „Wir suchen immer Leute, die uns ehrenamtlich unterstützen“, sagt der Rentner.

Info: Am Freitag, 18. Juli, feiert der Werkraum seinen zehnten Geburtstag mit geladenen Gästen. Am 19. Juli findet der Tag der offenen Tür zum Jubiläum statt.