Die neue Kleingartenanlage "Am Stadion" wird bezogen

Im Kleingarten von Gabriel Mert und seinen Eltern sind die ersten Gurken reif und auch einige Zucchinis haben mittlerweile beeindruckende Ausmaße angenommen. Reifes Gemüse ist nun nichts, was im Kleingarten einer besonderen Erwähnung wert wäre - ständen nicht rund um Merts schmucke Hütte zahlreiche Rohbauten aus Holz und Ziegel inmitten von Dreck und Erde. Mert ist einer der ersten Kleingärtner, die ihren Garten in der neuen Anlage „Am Stadion“ bereits so gut wie fertig haben. In Göggingen ist die erste städtische Anlage seit rund zehn Jahren entstanden.

Die Anlage „Am Stadion“ ist eigentlich der vierte Bauabschnitt der Kleingartenanlage „Reinhold-Wolff“ am Rande des Friedrich-Ebert Neubaugebietes. Doch die hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass der neue Abschnitt einen eigenen Namen bekommen hat, berichtet die Chefin des Stadtverbandes der Kleingärtner, Gudrun Odobescu. „Am Stadion hat sich wegen der Nähe zur WWK-Arena angeboten“, sagt sie zur Namenswahl. 90 Parzellen mit rund 200 Quadratmetern gib es hier, die gerade von den glücklichen Pächtern hergerichtet werden. Die Pächter haben jeweils ein Stück Land bekommen - für den Bau der Lauben und die Gartengestaltung sind sie komplett selbst verantwortlich. Weshalb viele der Hütten auch noch nicht sehr weit fortgeschritten sind.

Die Wartezeit auf eine Parzelle beträgt bis zu zehn Jahre

Fünf bis zehn Jahre wartet man derzeit auf einen Kleingarten in Augsburg, weiß Odobescu, auf der Warteliste für einen der 3796 Gärten des Verbandes stehen 1700 Augsburgerinnen und Augsburger. Bei der Anlage „Am Stadion“ ist es wesentlich schneller gegangen - für die 90 Parzellen gab es gerade einmal 110 Bewerber. Hier zahlte es sich offenbar aus, wenn man mit dem Ort des Kleingartens flexibel war und auch längere Fahrtzeiten in Kauf nahm.

„Meine Eltern fahren von Lechhausen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rund 45 Minuten zu unserem Kleingarten“, sagt Gabriel Mert. Mit dem Auto ist er eine Viertelstunde unterwegs. „Die Eltern kommen morgens und bleiben zumeist den ganzen Tag - da ist die Fahrerei nicht so schlimm“, findet er.

„Ein eigener Garten war immer der Traum meiner Eltern - den konnte ich ihnen jetzt erfüllen“, erzählt Mert. Seit über 40 Jahren leben die Aramäer aus der Türkei in Augsburg - mittlerweile sind sie in Rente. „Der Garten ist unser Familienprojekt“, sagt der Sohn und zeigt stolz die ersten Gemüsebeete. „Dort kommen noch zwei Hochbeete hin und hier legen wir zehn Niedrigbeete an“, sagt der Kleingärtner. Seit Wochen hat die Familie jede freie Minute in dem Garten verbracht, weshalb ihre Parzelle nun auch schon so weit ist.

Etliche Kleingärten werden in nächster Zeit erweitert

Die Parzellen wurden erst Anfang des Jahres für die Gärtner freigegeben. Eigentlich wollte man die Kleingartenanlage bereits im vergangenen Jahr eröffnen, doch ein Fehler des Grüngartenamtes habe den Zeitplan gehörig durcheinander gebracht, berichtet Odobescu. „Bevor die Kleingärtner einziehen, sollte die Anlage noch einmal gemäht werden“, erinnert sie sich. Leider seien die Vermessungspfosten für die einzelnen Parzellen im Weg gewesen. „Die Gärtner haben alle rausgezogen und damit mussten wir 90 Parzellen noch einmal vermessen“, so die Verbandsvorsitzende. Deshalb wird die offizielle Eröffnung von „Am Stadion“ voraussichtlich erst im Oktober dieses Jahres stattfinden. Bis dahin sollen dann auch die Toiletten aufgestellt und das Wasser angeschlossen worden sein, hofft Odobescu.

Eine neue Anlage und etliche Erweiterungen stehen in der nächsten Zeit bei den städtischen Kleingärten an, berichtet auf Anfrage der stellvertretende Leiter des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friehofswesen, Armin Bauer. Am Bärenkeller soll eine neue Anlage entstehen - die geplante Fertigstellung ist 2026/2027. Die Kleingartenanlagen Wasenmeisterweg, Lotzbeckwiese und Austraße werden im kommenden Jahr jeweils um einige Parzellen erweitert. In den Lochbachgärten Nord und Süd und in der Anlage „Am Waldrand“ stehen jeweils Kanal- und Toilettenbau an.