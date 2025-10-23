„Mein Mann hat oft das Unmögliche möglich gemacht“ – besonderer Laden in der Altstadt schließt

Wenn Graziella Specken morgens die Tür zu ihrer Schmuck- und Mineralienecke öffnet, ist der Charme aus den vergangenen 30 Jahren immer noch zu spüren. Bis auf die wechselnde Auswahl an Schmuck und Steinen in den Schaufensterauslagen hat sich in dem kleinen Eckladen wenig verändert. In ein paar Wochen werden die Auslagen wohl ganz leer bleiben: Die Besitzer Ignaz und Graziella Specken geben ihr Geschäft zum Jahresende aus Altersgründen auf. Bis zum 20. Dezember haben Besucher noch die Möglichkeit, außergewöhnliche Ketten, Ringe und Steine im Abverkauf zu ergattern.

Für ihren Beruf zogen sie von der Schweiz nach Augsburg

Seit 1995 stehen Graziella und Ignaz Specken jeden Morgen hinter ihrer Ladentheke und werkeln an neuen Schmuckkreationen. Ursprünglich kommt das Ehepaar aus Zürich. Die Entscheidung, nach Deutschland auszuwandern, war für die beiden eine „himmlische Regie“, wie es Graziella Specken nennt. Der gelernte Goldschmied Ignaz Specken wollte damals den Sprung in die Selbstständigkeit wagen: „Augsburg ist genau wie Zürich eine typische Goldschmiede-Stadt. Als hier eine Ladenfläche frei wurde, hat sich das für uns gut angeboten.“

Einfach war der Start in einer neuen Umgebung aber nicht: „Wir haben wirklich von null begonnen“, sagt Graziella Specken. Sie selbst wurde von ihrem Mann in das Handwerk des Goldschmiedens eingeführt. Die Rollen in ihrem Zwei-Personen-Betrieb sind seither klar aufgeteilt: Ignaz Specken kümmert sich in seiner kleinen Werkstatt im hinteren Ladenbereich um die Herstellung und Reparaturen. Graziella Specken entwirft als kreativer Kopf die Designs für den Schmuck.

In der Schmuck- und Mineralienecke wird das Unmögliche möglich gemacht

Dabei hat sie ihren ganz eigenen Stil entwickelt: „Ich mag es ausgefallen“, sagt sie mit einem Lächeln und präsentiert ihren persönlichen Lieblingsentwurf aus der Auslage: Eine Perlenkette, die ringsum mit großen Perlmuttmuscheln versehen ist. Auch ihre Kunden kamen hin und wieder mit besonderen Wünschen zu ihnen: „Bei unseren Bestellungen war von einem Ohrstecker in Form einer Kettensäge bis hin zu einem springenden Steinbock aus Gold alles schon dabei.“ Graziella Specken schwärmt: „Mein Mann hat sehr oft das Unmögliche möglich gemacht.“

Am meisten Freude bereitete dem Ehepaar der persönliche Kontakt zu ihren Kunden. Über die Jahre sind so viele persönliche Beziehungen entstanden. Aber nicht jede Begegnung war angenehm: „Mit der Zeit haben wir auch den Umgang mit eher schwierigeren Kunden gelernt“, sagt Graziella Specken mit einem Schmunzeln. „Es kam schon vor, dass manche Besucher sehr fordernd waren und mit uns über die Preise verhandeln wollten. Wir sind aber kein Flohmarkt.“

„In Augsburg haben wir eine zweite Heimat gefunden.“

Auch wenn ihr Geschäft bald schließt, bleibt Deutschland für die beiden Schweizer weiterhin ihr Lebensmittelpunkt: „Augsburg ist eine wunderschöne und gemütliche Stadt“, schwärmt Graziella Specken. „Wir haben uns hier einen großen Kreis aus Freunden und Familie aufgebaut. In Augsburg haben wir eine zweite Heimat gefunden.“

Eine Nachfolge für die Schmuck- und Mineralienecke steht bislang nicht fest. Das Ehepaar hofft, dass womöglich wieder ein handwerklicher Betrieb einziehen wird. Trotz des Wehmuts über den anstehenden Ladenschluss blicken sie dankbar zurück: „Wir schließen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir können vor allem durch die schönen Erinnerungen mit unseren Kunden gut Abschied nehmen.“