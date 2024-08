Ein bisschen Karibik, ein bisschen Italien: So schön ist Augsburg im Sommer

Manche klagen über die Hitze, andere freuen sich über jede Sonnenstunden: Der Sommer zeigt sich in Augsburg derzeit von seinen schönsten Seiten. Temperaturen von bis zu 30 Grad, Sonnenschein pur - und es soll so bleiben. Wer nicht im Urlaub ist, sondern die Sommerzeit in Augsburg verbringt, hat eine große Auswahl an Erholungsmöglichkeiten. Wir geben einige Tipps für Orte, an denen es sich gut aushalten lässt - egal, ob man nun die Hitze liebt oder ihr entfliehen möchte.

Jonas Klimm