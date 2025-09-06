„Die sind der Burner“: Welche kuriosen Gewinne Besucher auf dem Plärrer einfahren

Dosen werfen, Lose ziehen oder doch lieber zum Bleigewehr greifen? Die Wege, um sein Kleingeld an den Ständen des Augsburger Herbstplärrers loszuwerden, sind vielfältig. Mindestens genauso groß ist aber auch die Auswahl an Gewinnen: Wer es klassisch mag, greift zu den altbewährten Plastikrosen, Plüsch-Teddybären oder bei einem Hauptgewinn sogar zum Riesen-Kuscheltier. Der Kassenschlager ist bei den Schaustellern auf dem diesjährigen Herbstplärrer allerdings ein ganz anderer.

Katharina Rack Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fabelwesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis