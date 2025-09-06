Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Die sind der Burner“: Welche kuriosen Gewinne Besucher auf dem Plärrer einfahren

Augsburg

„Die sind der Burner“: Welche kuriosen Gewinne Besucher auf dem Plärrer einfahren

Plastikrosen waren gestern. Plüschige Fabelwesen aus aller Welt erobern die Stände auf dem Augsburger Herbstplärrer. Um sie zu gewinnen, ist Glück und Geschick gefragt.
Von Katharina Rack
    • |
    • |
    • |
    An den Ständen des Augsburger Herbstplärrers können die Besucher allerhand Gewinne einfahren (v.l.n.r.: Tatjana Winter, Jürgen Kaiser, Stefan Springer).
    An den Ständen des Augsburger Herbstplärrers können die Besucher allerhand Gewinne einfahren (v.l.n.r.: Tatjana Winter, Jürgen Kaiser, Stefan Springer). Foto: Marcus Merk

    Dosen werfen, Lose ziehen oder doch lieber zum Bleigewehr greifen? Die Wege, um sein Kleingeld an den Ständen des Augsburger Herbstplärrers loszuwerden, sind vielfältig. Mindestens genauso groß ist aber auch die Auswahl an Gewinnen: Wer es klassisch mag, greift zu den altbewährten Plastikrosen, Plüsch-Teddybären oder bei einem Hauptgewinn sogar zum Riesen-Kuscheltier. Der Kassenschlager ist bei den Schaustellern auf dem diesjährigen Herbstplärrer allerdings ein ganz anderer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden