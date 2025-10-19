Dieser Augsburger Verein bringt Profis und Kochtalente zusammen

Die 24-jährige Putri Rachayu steht im dritten Lehrjahr ihrer Kochausbildung im Wirtshaus am Dom. Die gebürtige Indonesierin kam vor zwei Jahren nach Deutschland – und fand im Kochclub Augusta e.V. ihr zweites Zuhause. „Hier darf ich von Profis lernen, bekomme Tipps und kann alles fragen. Alle sind unglaublich hilfsbereit und sehr nett“, erzählt sie begeistert. Im Club trainiert Putri für ihre Abschlussprüfung 2026, übt neue Techniken und erweitert ihr Wissen, etwa beim Umgang mit Fisch, der im Alltag ihres Betriebs nicht so häufig vorkommt. „Das gemeinsame Kochen bringt mich jedes Mal weiter“, sagt sie. Der Kochclub Augusta hat eine lange Tradition, vor Kurzem feierte der außergewöhnliche Verein sein 60-jähriges Bestehen. Die Mitgliedschaft hat viele Vorteile.

Tobias Ehreiser ist erst seit wenigen Monaten Mitglied im Kochclub Augusta. Der gelernte Koch ist auch IHK-Prüfer und überzeugt vom Konzept des Vereins: „Unsere Nachwuchskräfte lernen hier in Ruhe, ohne Zeitdruck und können sich auf das Wesentliche konzentrieren“, sagt er. Persönlich schätze er den fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen und erfahre so auch Neues aus seiner Branche. Er empfiehlt daher jungen Kochazubis, beim Kochclub Mitglied zu werden. Denn die Mitgliedschaft ist für Auszubildende in den einschlägigen Berufen kostenlos.

Der Kochclub Augusta verbindet Profis und Talente

Seit seiner Gründung 1965 verbindet der Kochclub Profis und Talente. Rund 125 Mitglieder von Küchenmeistern über Restaurantleiter bis hin zu Azubis treffen sich regelmäßig zum Kochen, Lernen und Austausch. Eines der Urgesteine ist Josef Häusler, Küchenmeister seit 1978. Jahrzehntelang hat er die Jugend im Club betreut und junge Köche zu Wettbewerben bis hin zur Kocholympiade begleitet. „Diese Begeisterung und der Zusammenhalt, das war immer etwas Besonderes“, erinnert er sich. Der fachliche Austausch, die Tipps, die man sich untereinander gab, hatten für ihn stets eine besondere Qualität.

Doch Häusler sieht auch die Schattenseite: „Wir üben so einen schönen, kreativen und vielseitigen Beruf aus, es ist schade, dass sich immer weniger junge Menschen dafür entscheiden.“