Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Döner für einen Cent: Der Andrang vor neuem Geschäft in Augsburg-Hochzoll ist groß

Augsburg

Döner für einen Cent: Andrang vor neuem Laden in Augsburg ist groß

Vor einem Geschäft in der Friedberger Straße in Hochzoll bildet sich am Mittwoch eine lange Warteschlange. Dahinter steckt eine Eröffnung mit einer besonderen Aktion.
Von Kathrin Heimlich
    • |
    • |
    • |
    Bei der Eröffnung eines Döner-Ladens in der Friedberger Straße kamen viele Kunden. Denn das Geschäft lockte mit einer besonderen Aktion.
    Bei der Eröffnung eines Döner-Ladens in der Friedberger Straße kamen viele Kunden. Denn das Geschäft lockte mit einer besonderen Aktion. Foto: Marcus Merk

    Eine besondere Aktion lockt am Mittwoch vor allem viele Jugendliche in die Friedberger Straße. Dort verkauft das neue Dönergeschäft „Berliner 12“ den Döner für einen Cent. Der Spottpreis zieht viele Schüler an, die auf dem Heimweg an dem Laden bei der Haltestelle „Hochzoll Mitte“ vorbeikommen.

    Auf der Straße herrscht reger Verkehr, der Lärm der Autos geht in den Rufen der Jugendlichen fast unter: „Kannst du mir einen mitbringen?“ Oder: „Boah ne, das dauert mir zu lang“, ist zu hören. Die Schlange der Wartenden zieht sich über mehrere Geschäfte hinweg bis zu einem Friseursalon. Das Gedränge ist groß, Radfahrer müssen vom Radweg auf die Straße ausweichen. Die 14-jährige Princess steht mit einer Freundin schon seit einer halben Stunde an. Deren Mutter hat die Aktion im Vorbeigehen entdeckt und nun wollen sich die beiden Mädchen das günstige Mittagessen nicht entgehen lassen.

    Dönerladen-Eröffnung lockt viele Jugendliche in Augsburger Stadtteil

    Ganz hinten in der Schlange befindet sich der zwölfjährige Mahi. Er hat auf dem Nachhauseweg von der Schule das Gewimmel entdeckt und sich spontan angestellt. Er schätzt, dass er mindestens eine Stunde warten muss. Auf die Frage, ob ihm das nichts ausmache, antwortet er lässig: „Ich kann warten.“ Mahi stammt aus Hochzoll und kennt auch die anderen Dönerläden in der Nähe. Dennoch würde er wieder herkommen, wenn es schmeckt. Und, tut es das? Ein Junge meint im Vorbeigehen dazu einfach nur: „Geil.“

    Die Menschen warteten geduldig.
    Die Menschen warteten geduldig. Foto: Marcus Merk
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden