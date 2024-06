Döner für einen Euro: Neueröffnung sorgt für Ansturm in der Jakobervorstadt

Der Dönerladen "Echte Bärliner" eröffnet eine zweite Filiale in Augsburg. Zum Start in der Pilgerhausstraße ist der Andrang groß. Grund ist ein Sonderangebot.

Die Neueröffnung eines Dönerladens hat am Freitag für enormen Andrang in der Pilgerhausstraße gesorgt. Die Filiale von "Echte Bärliner" in der Jakobervorstadt ist bereits die zweite in Augsburg, die andere liegt in Oberhausen. Wegen des Starts zog es am Freitag viele Menschen in die Pilgerhausstraße, vor dem Laden bildeten sich lange Schlangen, die Straße war teils zugeparkt. Unter anderem in sozialen Medien war darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein besonderes Angebot geben sollte: Döner und Ayran für einen Euro.

Dönerladen "Echte Bärliner" eröffnet in der Augsburger Jakobervorstadt

Die Beteiligten machten die Neueröffnung zu einer eigenen Veranstaltung: Aus Boxen kam laute Musik, am Laden, der nahe der Tramstation "Fuggerei" liegt, hingen Ballons in Schwarz, Weiß, und Gold. Ab 12 Uhr gingen Döner über die Theke. Zwei Frauen, die mit Kleinkind im Kinderwagen in der Schlange standen, sagten, sie freuten sich über die Neueröffnung, da sie in der Nähe wohnten. "Wir haben es über die sozialen Medien mitbekommen und uns gleich zum Döneressen verabredet", sagte eine der beiden. Das Eröffnungsangebot war pro Person nur einmal gültig.