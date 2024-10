Keine Punkte für die Regionalliga-Teams des TV Augsburg

Schon vor dem Anwurf wusste Markus Mosig, dass diese Partie alles andere als einfach werden würde. Nach dem Spiel in der 1. Regionalliga Süd durfte sich der Trainer des TV Augsburg bestätigt fühlen. Die Ansbach Piranhas waren den Gästen in etlichen Belangen überlegen, untermauerten beim 93:70 (43:36) ihre Aufstiegsambitionen. „Mit der ersten Hälfte war ich noch absolut zufrieden“, betont Mosig. Die Vorzeichen waren nicht günstig. Aufgrund von Verletzungen und Krankheit war sein Kader arg ausgedünnt, lediglich sieben Spieler standen zur Verfügung. Co-Trainer Florian Spindler stand auf dem Spielberichtsbogen, damit wenigstens acht Spieler zur Verfügung standen.

Die Augsburger schlugen sich zunächst wacker, lagen zur Pause lediglich mit sieben Punkten zurück. Mosig: „Da gibt es überhaupt keinen Vorwurf.“ In dieser Phase hielten Sebastian Woelki und Nico Breuer die Augsburger mit ihren Punkten im Spiel. Nach der Pause entwickelte sich ein „wildes“ Spiel laut Mosig. Beide Mannschaften verloren ihre Konzentration und spielerische Linie. Dies führte zu Fouls, Nicklichkeiten und überhasteten Korbabschlüssen. Ansbach verkraftete diese Phase des Spiels besser, während der TVA mit dem Mangel an frischem Personal zusehends zu kämpfen hatte. „Wir konnten die Intensität und das Tempo der Ansbacher nicht mehr mitgehen. Sie haben viel schneller gespielt und immer den freien Mann gefunden.“

Spielfreies Wochenende kommt für den TVA zum richtigen Zeitpunkt

Mosig ärgerte sich über die zweite Niederlage in Folge. In der Tabelle mit acht Mannschaften liegt der TVA nach drei Spieltagen auf Platz sechs. Für Mosig und seine Mannschaft kommt das spielfreie Wochenende zur richtigen Zeit. „Das tut uns sehr gut. Weil ich die Hoffnung habe, dass bis zum nächsten Spiel einige zurückkommen“, so Mosig. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Augsburger am Samstag, 26. Oktober, beim TSV Nördlingen (19.30 Uhr).

Ebenfalls keine Punkte holten die Frauen des TV Augsburg. Beim 81:95 (32:47) kassierte die Mannschaft von Spielertrainerin Mirijam Unger die erste Niederlage in der laufenden Saison. Der ESV Staffelsee erwies sich als unangenehmer Gegner. Entscheidend für die Niederlage war die Anfangsphase, in der die Gäste deutlich davonzogen. Im weiteren Spielverlauf erwiesen sich beide Mannschaften ebenbürtig, doch das Team aus Oberbayern hielt den Vorsprung und ließ die Augsburgerinnen nicht näher kommen. Sein nächstes Spiel bestreitet der TVA zu Hause gegen den MTV München (Samstag, 17.30 Uhr).