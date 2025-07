Dramatische Szenen am Augsburger Autobahnsee: 23-Jähriger geht beim Baden unter

Dramatische Szenen müssen sich am Samstagabend am Augsburger Autobahnsee abgespielt haben. Ein Schwimmer geriet in Lebensgefahr.

Ein 23-Jähriger hielt sich mit mehreren Freunden am Samstagabend gegen 19 Uhr am Autobahnsee auf. Dann entschloss er sich, zu baden. Nach bisherigem Kenntnisstand, so die Polizei, ging der junge Mann unvermittelt im See unter.

Seine Begleiter reagierten offenbar schnell und kamen ihrem Freund zur Hilfe. Sie brachten den 23-Jährigen ans Ufer, wo sie ihn laut Polizei schließlich erfolgreich reanimierten. Parallel wurden der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei sind die medizinischen Folgen des Vorfalls derzeit noch nicht absehbar. (ina)