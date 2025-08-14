Kostenloser Haarschnitt: Augsburgerin bedankt sich bei Team des Sozialkaufhauses

Güle Gök, die von Freunden und Bekannten Angie genannt wird, wohnt in der Nähe des Sozialkaufhauses in Lechhausen. Sie sagt, sie schlendere immer gern durch den Laden in der Steinernen Furt 55. „Mir gefällt besonders das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“, sagt die ausgebildete Friseurin. Gök, die im Friseursalon Doldi Metzler arbeitet, wollte sich mit einer Aktion beim Personal des Sozialkaufhauses bedanken: „Ich dachte mir, wie es wäre, wenn ich dem Team einfach mal kostenlos die Haare schneide.“

Kostenloser Haarschnitt: Mitarbeiter bezeichnen Güle „Angie“ Gök als Engel

Die Aktion kam sehr gut an. Auch Stefanie Riegel, die das Sozialkaufhaus in Lechhausen leitet, bekam eine schnittige Frisur. „Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezeichnen Angie als Engel und konnten es anfangs nicht glauben, dass Angie ihnen kostenlos die Haare schneidet“, so Stefanie Riegel. Weil das Wetter an diesem Tag passte, wurde die Haarschneideaktion ins Freie verlegt.

Das Sozialkaufhaus in Augsburg-Lechhausen ist ein gemeinnütziges Sozialprojekt

Das Sozialkaufhaus ist als gemeinnütziges Sozialprojekt anerkannt. Die Leiterin sagt: „Wir helfen Menschen mit Erkrankungen oder sonstigen Problemen, unkompliziert und schnell Arbeit zu finden.“ Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung und Sozialverhalten würden gestärkt. Der zentrale Leitgedanke lautet: Man engagiert sich für alle Menschen – unabhängig von deren Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht und Lebensumständen. Alle im Sozialkaufhaus angebotenen Waren seien aus zweiter Hand, heißt es. Stefanie Riegel: „Wir führen Wohnungsräumungen und Betriebsauflösungen durch und erhalten Warenspenden.“

Info: Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr sowie an Samstagen von 10 bis 14 Uhr. Bekannt ist auch das Sozialkaufhaus Contact im Stadtgebiet.