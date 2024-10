Unbekannter bricht in Imbiss ein und stiehlt Geld

In der Nacht auf Montag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss in der Konrad-Adenauer-Allee eingebrochen. Die Tat passierte gegen zwei Uhr morgens. Laut Polizei entwendete der Täter Bargeld und flüchtete unerkannt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Es gibt eine Beschreibung des Einbrechers.

Demnach trug er eine dunkle, lange Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, eine auffällig glitzernde Armbanduhr und Ringe. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kripo unter 0821/323-3821 zu melden. (ina)