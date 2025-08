Eiserne Hochzeit: Das Ehepaar Feigl erzählt von 65 gemeinsamen Jahren

Als Stephanie und Hans Feigl sich 1960 das erste Mal begegneten, besuchten sie noch beide die Finanzschule in Herrsching. Bei einem gemeinsamen Ausflug nach München, vom Schloss Nymphenburg bis zur Alten Pinakothek, fiel ihm die damals 23-jährige Stephanie auf. Sie lernten sich kennen und wussten sofort, dass sie ihr Leben miteinander verbringen möchten. Am Mittwoch feiert das Paar bereits seinen 65. Hochzeitstag.

Die ersten Jahre ihrer Ehe waren nicht einfach. Das junge Paar wohnte zunächst ein Jahr lang bei den Eltern, kämpfte und sparte für die gemeinsame Zukunft. Zu dieser Zeit schlossen beide ihre Ausbildung an der Finanzschule ab und arbeiteten als Steuerassistenten. Als Stephanie mit 26 Jahren den Beamtendienst verließ und in die freie Wirtschaft wechselte, verdiente sie mehr als Hans – nichts Außergewöhnliches für die beiden. „Wir sind uns immer auf Augenhöhe begegnet“, sagt Hans.

65 Jahre verheiratet: Das ist ihr Geheimnis

Damit eine Ehe funktioniert, sei vor allem die Kommunikation wichtig. „Wenn dich etwas stört, muss du es ansprechen“, erklärt Stephanie. Man müsse aber daraufhin auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Sie erzählt dabei von einem Beispiel aus ihrem Eheleben: Als Hans mehrmals zu spät nach Hause kam, äußerte Stephanie ihre Bedenken. Er änderte daraufhin sein Verhalten. „Man darf nicht egoistisch sein“, betonen beide. Hans und Stephanie hätten außerdem so gut wie alles zusammen unternommen und ihre Interessen miteinander geteilt. „Wir waren immer eins“, sagt Stephanie. Das Ehepaar startete Anfang der 70er Jahre mit dem Bergwandern. Einige Jahre später reisten sie dann um die Welt: von Portugal bis hin zu Norwegen. Ende der 90er Jahre entdeckten sie ihre Leidenschaft für das Fahrradfahren und gingen auf rund 30 Touren. Ihre gemeinsamen Erinnerungen dokumentiert Hans in verschiedenen Notizbüchern – eines davon trägt den Titel „Feigls Urlaub-Erlebnisbuch“.

Selbstfindungsphasen und Situationships – was sagt das Ehepaar dazu?

Stephanie und Hans Feigl blicken kritisch auf die Lebensstile der heutigen Zeit. Die Menschen hätten mittlerweile zu viele Freiheiten, da sind sich beide einig. Das mache Entscheidungen schwieriger und führe dazu, dass viele erst einmal eine Phase der Selbstfindung durchlaufen müssen. Auch von modernen Beziehungsformen wie Situationships – eine Art lockere, undefinierte Beziehung – hat das Ehepaar schon gehört. „Das ist doch Quatsch und sollte man sich nicht zum Vorbild nehmen“, sagt Hans.

Sie selbst hätten in all den Jahren nie Zweifel aneinander gehabt. Wichtig sei aus ihrer Sicht, sich die richtigen Prioritäten im Leben zu setzen. „Wir waren glücklich mit dem, was wir hatten“, erklärt das Ehepaar und denkt dabei an die erste gemeinsame Zeit zurück. Nach 65 Jahren Ehe sind sich Hans und Stephanie Feigl sicher: Sie würden es wieder genau so machen.