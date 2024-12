Kombination aus Bar und Eiscafé: Das Eiswerk 54 zieht ins Le Coq

Wenige Tage vor Weihnachten, am Samstag, war es soweit. Das Eiswerk 54 im Kaffeegässchen hat für immer seine Türen geschlossen. Eigentlich wollte Betreiberin Denisa Wilson den Laden auch im kommenden Jahr unbedingt halten und dort weiterhin Hotdogs verkaufen. Auch wenn sie sich für ihre veganen Eiskreationen eine andere Lösung suchen musste. Denn weil der Bebauungsplan für den Bereich der Innenstadt keine weitere Gastronomie zulässt, konnte Wilson dort nie so lange öffnen, wie sie wollte. Abends musste um 20 Uhr Schluss ein, am Sonntag durfte sie gar nicht öffnen. Auf Dauer, sagt Wilson, die das Eiswerk54 im Kaffeegässchen 2019 eröffnet hat, habe sie mit diesen Öffnungszeiten nicht überleben können. Nach Gesprächen mit der Stadt, die schließlich im Sande verlaufen seien, traf sie dann im Sommer die Entscheidung, für ihr Eiscafé eine neue Location zu suchen. Die hat sie nun in der Altstadt gefunden.

