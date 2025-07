Elterntaxis machen den Schulweg unsicherer

Seit einiger Zeit boomen in den Sozialen Netzwerken Videos von Amerikanern, die nach Deutschland gezogen sind und erzählen, was sie hier besonders überrascht hat. Ein Punkt ist fast immer dabei: Dass die Kinder bei uns ab der 1. Klasse allein zur Schule laufen. In den USA undenkbar. Dabei hat sich das auch in Deutschland längst geändert. Immer mehr Kinder legen den Weg in die Schule nicht mehr zu Fuß zurück, sondern werden von ihren Eltern bis vors Schultor kutschiert. Und das nicht nur bei zweistelligen Minustemperaturen oder Gewitter. Abgesehen davon, dass so ein Fußmarsch zur Schule gesund ist und hilft, das viele Sitzen im Unterricht ein bisschen auszugleichen, bricht damit auch eine soziale Komponente weg. Erziehungswissenschaftler kritisieren seit Langem, dass Kinder heute kaum noch aus den Augen gelassen werden.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Elterntaxis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis