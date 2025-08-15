Icon Menü
Entdecken Sie die besten Wandertouren mit der Straßenbahn in Augsburg

Augsburg

Wandern mit der Straßenbahn: Das sind die besten Routen in Augsburg

Das Straßenbahn-Netz ermöglicht kurzweilige Touren im Grünen von A nach B. Sechs Vorschläge für Wanderungen oder Spaziergänge im Stadtgebiet.
Von Wilfried Matzke
    •
    •
    •
    Eine Wanderung von Haunstetten nach Hochzoll beginnt an der Haltestelle „Baugenossenschaft“ der Linie 2 im nördlichen Haunstetten.
    Eine Wanderung von Haunstetten nach Hochzoll beginnt an der Haltestelle „Baugenossenschaft“ der Linie 2 im nördlichen Haunstetten. Foto: Wilfried Matzke

    Touren mit unterschiedlichen Ausgangs- und Endpunkten haben beim Wandern oder Spazierengehen ihren besonderen Reiz. Im Augsburger Stadtgebiet kann man sich für die Hin- und Rückfahrt der fünf Straßenbahn-Linien bedienen. Das sternförmige Tramnetz, der Siebentischwald sowie die Grünzüge entlang von Lech und Wertach ermöglichen vorwiegend im Grünen verlaufende Routen von A nach B. Während der Sommermonate sind durch den engen Takt der Straßenbahnen auch Wanderungen oder Spaziergänge nach Feierabend machbar. Sechs Touren zwischen 4,1 und 7,8 Kilometern werden exemplarisch vorgestellt.

