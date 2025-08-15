Wandern mit der Straßenbahn: Das sind die besten Routen in Augsburg

Touren mit unterschiedlichen Ausgangs- und Endpunkten haben beim Wandern oder Spazierengehen ihren besonderen Reiz. Im Augsburger Stadtgebiet kann man sich für die Hin- und Rückfahrt der fünf Straßenbahn-Linien bedienen. Das sternförmige Tramnetz, der Siebentischwald sowie die Grünzüge entlang von Lech und Wertach ermöglichen vorwiegend im Grünen verlaufende Routen von A nach B. Während der Sommermonate sind durch den engen Takt der Straßenbahnen auch Wanderungen oder Spaziergänge nach Feierabend machbar. Sechs Touren zwischen 4,1 und 7,8 Kilometern werden exemplarisch vorgestellt.
Augsburg
