Herr Miess muss raus

Studenten kamen und gingen. Edwin Miess blieb. Fast 30 Jahre lang war er Bewohner und Hausmeister im Wohnheim an der Lechbrücke. Jetzt muss auch er ausziehen und fragt sich: Kehre ich je wieder zurück?

Wenn Edwin Miess über das Gebäude spricht, das er so lieb gewonnen hat, dann sagt er erst mal: "Es ist hässlich. Ein Plattenbau wie im Osten. Eine Sünde der 70er-Jahre. Das Haus ist unfreundlich und verschandelt."