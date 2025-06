Stadt warnt vor steigender Waldbrandgefahr

Mit den Temperaturen steigt im Sommer auch die Gefahr von Waldbränden. Darauf weißt die Stadt Augsburg in einer aktuellen Mitteilung hin. Sie appelliert deshalb an Bürgerinnen und Bürger, in der Natur achtsam zu sein und die Regeln einzuhalten. So gelte in den Augsburger Wäldern von März bis Oktober etwa ein striktes Rauchverbot, auch Kerzen, Fackeln oder andere glimmende Gegenstände sind nicht erlaubt. Die Stadt warnt außerdem davor, Zigaretten wegzuwerfen, dadurch könne sich schnell ein Flächenbrand entwickeln. Autos und Motorroller sollten nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden– vor allem in der Nähe von Wäldern. Trockene Gras- der Waldflächen könnten sich durch heiße Katalysatoren und Abgasanlagen entzünden. Fahrzeuge sollten so abgestellt werden, dass Betriebs-, Rettungs- und Löschfahrzeuge nicht behindert werden.

Waldbrandgefahr: Stadt appelliert an Bürger, den wertvollen Stadtwald zu schützen

Bei Bränden, Qualm oder unbeaufsichtigtem Feuer sollten Bürgerinnen und Bürger den Notruf 112 wählen. „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, sehr umsichtig zu sein und offenes Feuer, aber auch Unachtsamkeiten mit parkenden Autos oder Zigaretten in unseren Wald- und Wiesengebieten unbedingt zu vermeiden. Wir müssen unseren wertvollen Stadtwald bestmöglich schützen“, so Forstreferent Roland Barth. Ordnungsreferent Frank Pintsch ergänzt: „Unsere Freiwilligen Feuerwehren und unsere Berufsfeuerwehr sind auf mögliche Einsätze in der Sommerzeit gut vorbereitet. Dennoch ist Vorbeugung der beste Schutz: Wenn alle Bürgerinnen und Bürger mithelfen und sich umsichtig verhalten, können viele Brände schon im Vorfeld verhindert werden. Jede vermiedene Gefahrenquelle entlastet unsere Einsatzkräfte und schützt unsere Natur.“ Informationen zur Waldbrandgefahrenstufe gibt es auf augsburg.de/waldbrandgefahr. (AZ)