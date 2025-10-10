Seine Mutter starb an einem Hirntumor, jetzt steigt er 18 Stunden lang Treppen für den guten Zweck

Die unzähligen Höhenmeter, die Evan El Abdalawi schon hinter sich gebracht hat, kann das Display auf dem Treppenmaster – einem Gerät, bei dem man quasi unendlich Treppen steigen kann – längst nicht mehr anzeigen. „Von der Höhe her müsste ich den Burj Kahlifa (das höchste Gebäude der Welt, d. R.) schon mehr als einmal abgelaufen sein“, sagt der 35-Jährige mit einem Grinsen und nimmt einen Biss von seinem Proteinriegel. Ein wenig müde sind seine Beine schon. Seit 6 Uhr morgens läuft er am Freitag schon ununterbrochen auf dem Treppenmaster in seinem Stamm-Fitnessstudio Panther Gym in Lechhausen. Seine gute Laune lässt er sich trotz der Anstrengung nicht nehmen. Er muss motiviert bleiben. Denn El Abdalawi hat eine Mission: Er möchte 18 Stunden am Stück auf dem Treppenmaster laufen.

Warum er sich diese körperlichen und psychischen Strapazen freiwillig aufbürdet? „Ich tue das nicht für mich selbst, sondern als Teil meiner Spendenaktion für die Deutsche Tumorhilfe“, erklärt El Abdalawi. Auf das Thema aufmerksam geworden ist er durch seine persönliche Geschichte: „Meine Mutter ist letztes Jahr an einem Hirntumor gestorben“, sagt er. Für El Abdalawi war klar: Auch wenn seine Mama nicht mehr da ist, möchte er weiter kämpfen. Dafür, dass die Erkrankung in der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit bekommt und so mehr Spendengelder gesammelt werden können. „Einen Marathon kann jeder laufen. Ich hoffe, dass durch so eine ungewöhnliche Aktion viele Menschen darauf aufmerksam werden.“

Die Aktion auf dem Treppenmaster macht er zum ersten Mal. In seiner Freizeit fährt El Abdalawi sonst eigentlich nur Rennrad. Auf einem Plakat, das an dem Treppenmaster hängt, informiert er über seine Aktion. Dass das stundenlange Laufen an den Kräften zehrt, ist logisch. Dagegen hat El Abdalawi eine Lösung: „Man braucht das richtige Mindset. Klar, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Stunden ich noch vor mir habe, bis es Mitternacht ist, komme ich schnell ins Grübeln.“ Sobald es dazu komme, denke er einfach an seine vergangenen sportlichen Leistungen. „Aus meinen Erfahrungen kann ich dann innerlich Siege ziehen und mich motivieren, weiterzumachen.“

Die Motivation zu halten, ist für den Augsburger nicht das größte Problem

Ein viel größeres Problem ist für El Abdalawi ohnehin ein ganz anderes. „Ich kann während der 18 Stunden natürlich auch nicht auf die Toilette gehen. Deshalb nehme ich viele Elektrolyte zu mir, um das Wasser in meinem Körper besser halten zu können“, sagt er mit einem Schmunzeln und deutet auf sein Sammelsurium an Flaschen und Beuteln vor ihm. Um sich die Langeweile zu vertreiben, macht sich der Augsburger zwischendurch ein Hörbuch an oder gibt auf seinem Instagram-Account regelmäßig Updates zu seinem Zeitfortschritt.

Für El Abdalawi wird es aber nicht die letzte sportliche Extrem-Challenge bleiben. Er trainiert schon jetzt für das Radrennen „Race Around Austria“ im nächsten Sommer.

Das ist für den 35-Jährigen aber noch ganz weit weg. Für El Abdalawi zählen am Freitagmittag nur noch die verbleibenden Stunden bis Mitternacht. „Wenn ich die Challenge geschafft habe, gibt es für mich zur Belohnung noch einen Eiweißshake“, sagt er lachend. Auch wenn er bis an seine Grenzen geht – ausgeschlafen wird auch am Tag darauf nicht. „Für mich ist morgen ein Tag wie jeder andere.“ In die Sauna möchte er vielleicht noch gehen, damit sich seine Muskeln erholen können und wieder für die nächsten Höchstleistungen bereit sind.

Weitere Informationen gibt es unter hirntumorhilfe.de. Spenden unter Deutsche Hirntumorhilfe, IBAN: DE83 8605 0200 1010 0369 00, Kennwort: Evan1025