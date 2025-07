Erst heiß, jetzt Regen: Was dieser Sommer für einen Augsburger Traditionsbiergarten bedeutet

Seit 32 Jahren betreibt Albert Oblinger seinen Biergarten „Lug-ins-Land“, der idyllisch an der Augsburger Stadtmauer unter Kastanienbäumen liegt. Wetterkapriolen hat er in dieser Zeit viele erlebt: „Vor 20 Jahren hatten wir schon mal Schnee im Sommer“ erinnert er sich. Das sei nicht schlimm, wenn der Betrieb nur ein, zwei Tage lang ausfalle. Aktuell sei das Wetter aber seit Tagen schlecht - und da rechnet Oblinger die ganz heißen Tage durchaus mit ein. „Wenn es 30 Grad und mehr hat, kommen die älteren Leute nicht hier hoch“, sagt er. Wie also geht es ihm aktuell in dieser seltsamen Sommer-Saison?

Normalerweise sei der Juli der einnahmenstärkste Monat, die Grundlage für eine gute Saison werde aber im Frühjahr gelegt - an den ersten schönen Wochenenden und Feiertagen wie dem Vatertag: „Dieses Jahr war der April zwar trocken, aber grau und nicht gerade warm.“ Finanziell seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und mit guten Frühjahrs-Einnahmen vorzulegen, war dem Augsburger Gastronom bisher laut eigener Aussage kaum möglich. Auch Firmenfeiern und Sommerfeste fielen ins Wasser. „Vor Kurzem mussten wir einer Gesellschaft absagen wegen des Regens“, sagt er.

Biergarten-Saison in Augsburg: Hoffen auf August und September

Trotz der Dauer-Regen-Periode lässt Albert Oblinger den Kopf nicht hängen, das Biergarten-Geschäft könne im August und September noch anziehen, meint er. Nur kämen dann selbst bei schönem Wetter weniger Besucher: „Die, die Geld haben, fahren in den Urlaub“, sagt er. Bei jungen Leuten beobachtet er seit Corona ohnehin den Trend, lieber mit einem Sixpack oder einer Bierflasche durch die Gegend zu laufen, als in einen Biergarten zu gehen.

Neben dem veränderten Trinkverhalten spiele auch die Lage seines Biergartens eine Rolle: „Wenn es zwischen 24 und 27 Grad heiß ist, dann ist das das ideale Wetter für das Lug-ins-Land.“ Der Grund: „Wenn es warm ist, dann weht ein angenehmes Lüftchen an der Stadtmauer.“ Bei den aktuellen Temperaturen könne man aber leider zwei Grad abziehen wegen der feucht-kalten Stadtmauer.

Wie die Augsburger Freiluft-Gastronomie sich verändert hat

Viele Gäste blieben in einem regnerischen Sommer wie diesem in der Altstadt, wo sie sich schneller vor Regengüssen unterstellen oder einfach nach drinnen ins Trockene wechseln könnten. Zudem habe die Konkurrenz zugenommen. „Allein hier im Straßenzug ,Auf dem Kreuz‘ gibt es sieben bis acht Lokale, die draußen Sitzplätze haben. Das war vor zehn Jahren noch nicht so“, sagt Oblinger.

Auch Stadtfeste wie die Sommernächte oder die Weinstraße gebe es mehr. „Das ist zwar einerseits schön, aber sorgt auch dafür, dass Besucher in Biergärten wegbleiben.“ Manchmal gebe es aber auch einen Multiplikator-Effekt: Während des Plärrers seien bisweilen Besucher zum Vorglühen in den Biergarten gekommen.