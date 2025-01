„Es ist fünf vor zwölf“: Wie Betriebsräte in Augsburg die Krise erleben

An viele schöne Sonntagsreden können sich die Betriebsräte erinnern, die an diesem Vormittag bei der IG Metall in Augsburg zusammenkommen. An Besuche von Politikern, sogar vom Ministerpräsidenten persönlich. An Versprechungen, dass es jetzt endlich vorangehen solle mit der Förderung des Industriestandortes Augsburg. Nur geändert habe sich nichts, sagt Stefan Janik, Betriebsratsvorsitzender der Meitinger Lechstahlwerke. Und so sei es am Montag wieder soweit gewesen. Weil weder der Wind wehte, noch die Sonne schien, kletterte der Strompreis für die Megawattstunde auf 500 Euro, vor zehn Jahren seien dafür noch 40 bis 50 Euro gezahlt worden. Die Hochöfen in Bayerns einzigem verbliebenen Stahlwerk wurden abgeschaltet und heruntergefahren. Zum zweiten Mal habe es diese Situation in diesem Jahr gegeben.

Katharina Indrich

Augsburg

Metall