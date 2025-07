„Es lohnt sich bei jedem“: Dieser Augsburger gab keinen jungen Straftäter verloren

Wie viele Jugendliche das Haus in der Gesundbrunnenstraße 3 anfangs mit gemischten Gefühlen betreten haben, weiß keiner. Zahlreiche dürften es in der Vergangenheit gewesen sein, viele werden noch folgen. An der Innenstadt-Adresse hat die „Brücke“ ihre Büros. Der Verein, der sich um straffällig gewordene Mädchen und Jungen kümmert, feiert am Dienstag mit einem Festakt sein 40-jähriges Jubiläum. Im Mittelpunkt wird Erwin Schletterer stehen. Der Geschäftsführer geht derzeit selbst mit gemischten Gefühlen in die Arbeit. Der 64-Jährige, der bei Stadt, Polizei und Justiz als kompetenter Kooperationspartner im Kampf gegen Jugendkriminalität gilt, wird in den Ruhestand verabschiedet. Er erzählt, welche Veränderungen er bei der Jugend in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat und schildert kuriose Begegnungen – auch mit Angela Merkel.

