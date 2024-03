Die Radlnacht in Augsburg steht vor dem endgültigen Aus

Die Großveranstaltung mit tausenden Radlern in Augsburg fand zuletzt im Jahr 2019 statt. Eine Fortsetzung scheitert auch an der Vielzahl von Demonstrationen.

Die Großveranstaltung rückte einmal im Jahr das Fahrrad besonders ins öffentliche Bewusstsein. Viermal wurde die Augsburger Radlnacht bislang ausgetragen. Zuletzt war das im Jahr 2019 der Fall. Wichtige Hauptstraßen waren an einem Samstagabend für Autofahrer gesperrt. Anwohner in Wohngebieten mussten für einige Stunden ebenfalls auf eine Autofahrt verzichten. Vorfahrt hatten Radler. Einige tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren regelmäßig dabei. Eine Fortsetzung wird es in diesem Jahr allerdings erneut nicht geben. Vielmehr zeichnet sich das endgültige Aus ab. Die Radlnacht war wegen des städtischen Zuschusses von 100.000 Euro umstritten.

So schön war die vierte Augsburger Radlnacht

Baureferent Steffen Kercher sagt auf Anfrage: "Eine besondere Radlnacht, die eine großräumige Sperrung des Augsburger Straßennetzes für alle nicht teilnehmen Personen erfordert, ist von der Stadt nicht geplant." Der Verkehrsfluss im Stadtgebiet sei in jüngster Vergangenheit aufgrund regelmäßiger Demonstrationen und Veranstaltungen häufig gestört. Dies werde auch in absehbarer Zukunft so bleiben, "sodass die öffentliche Akzeptanz solcher Ereignisse durch stadteigene Angebote nicht noch weiter strapaziert werden soll". Zudem sei die Radlnacht bisher eine organisatorisch sehr aufwendige und personalintensive Veranstaltung.

Im Juli findet die Radlwoche in Augsburg statt

Ersatz ist geschaffen. Allerdings geht es dabei nicht um eine abendliche Großveranstaltung. Auch in diesem Jahr findet vom 12. bis 20. Juli wieder eine Radlwoche statt. Aktuell sind Radbegeisterte aufgerufen, Ideen und Programmpunkte für die Radlwoche einzureichen.