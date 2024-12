Fahrer rast mit Tempo 116 durch 50er-Bereich

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein Autofahrer bei einer Kontrollaktion der Polizei in der Inninger Straße in Haunstetten unterwegs. Der Fahrer raste mit 116 Stundenkilometern durch den Bereich, in dem nur Tempo 50 erlaubt ist. Er muss nun unter anderem mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Insgesamt erfasste die Polizei bei der Kontrolle mit einem Blitzer-Anhänger die Geschwindigkeit von rund 61.000 Fahrzeugen. Über 600 Fahrzeuge seien dabei deutlich zu schnell unterwegs gewesen, heißt es von der Polizei. Knapp 90 Verkehrsteilnehmer müssen demnach mit einer Bußgeldanzeige rechnen und acht von ihnen mit einem Fahrverbot. (AZ)

