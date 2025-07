Das Fahrrad im Lechkanal ist weg: Kommt es nach dem Kunstkanal zurück ins Wasser?

Die Aufregung in der Augsburger Altstadt ist groß. Zwei junge Frauen wundern sich, als sie am Dienstagnachmittag in den Mittleren Lech schauen. „Ich mach’ jetzt ein Foto von dort, wo kein Fahrrad ist“, sagt die eine und zückt ihr Handy. Dort, wo eigentlich seit vier Jahren das orangefarbene Fahrrad im Lechkanal hängt, plätschert nun nur noch das Wasser vor sich hin. Das Kunstobjekt wurde aus dem Wasser genommen. Doch kehrt es auch wieder zurück?

Ja, nach dem Kunstkanal, der am Samstag eröffnet wird (das Altstadtfest beginnt bereits am Freitag), werde das Rad wieder ins Wasser gelassen. Das wird nebenan beim Optikerladen unserer Redaktion bestätigt. Optiker Marcus Frank ist der Ideengeber des Fahrrads. Im Rahmen des Kunstspaziergangs 2020 wurde die Kunstinstallation temporär installiert und durfte dann bleiben – bis es aufgrund von Anwohnerbeschwerden im Sommer 2023 aus dem Wasser genommen werden musste. Nach einer längeren Hängepartie erteilte die Stadt im November 2023 dann eine offizielle Genehmigung für das Fahrrad. Zu den Geschäftszeiten des Optikerladens darf das Rad ins Wasser heruntergelassen werden.

Das Fahrrad im Mittleren Lech ist ein beliebtes Fotomotiv in der Augsburger Altstadt. Nur aufgrund des Kunstkanals wird es nun temporär aus dem Wasser genommen. Der Kunstkanal, der zuletzt 2019 stattfand, wird mit dem Altstadtfest zusammengelegt und startet am Wochenende. 20 Künstlerinnen und Künstler aus Augsburg und Umgebung stellen ab Samstag ihre Werke in und an den Kanälen aus.