FCA II bleibt ungeschlagen

Mit einem 2:1-Sieg bei Türkgücü München setzte sich die U23 des FC Augsburg nach dem dritten Spieltag im oberen Drittel der Regionalliga Bayern fest und nimmt nun den vierten Tabellenplatz ein. „Das war ein sehr gutes Spiel von uns“, fasste FCA-Trainer Tobias Strobl das Geschehen zusammen. „Das war eine starke Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg.“ Einziger Kritikpunkt des Trainers: „Wir hätten das Spiel viel früher entscheiden müssen, so mussten wir in der Nachspielzeit nochmal unnötig zittern.“

In der ersten Spielhälfte duften die Gäste erstmals jubeln. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß in der eigenen Hälfte landete ein langer Ball bei Juan Cabrera. Dieser nahm den Ball an und jagte ihn aus spitzem Winkel unter die Latte – das 1:0 und Saisontor Nummer zwei für den Uruguayer (41.). Den Augsburgern half, dass sie nach der Pause in Überzahl agieren durften. Türkgücüs Mohamed Bajak flog aufgrund einer Notbremse mit Rot vom Platz (69.). Den fälligen Freistoß brachte Lukas Aigner zum 2:0 im Tor der Hausherren unter. Wenig später kam David Deger zu seinem Comeback nach der Verletzungspause. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal kurz spannend, da den Gastgebern der Anschlusstreffer gelang.

Am Freitag steigt in der Rosenau das Stadtderby gegen den TSV Schwaben Augsburg (19 Uhr). Gastgeber ist der FCA. Tickets gibt es ab Montag im Vorverkauf. (oll)

FCA II: Kenjar – Bell, Lindermeir (75. Scholz), Rasoulinia, Kücüksahin - Horn (75. Deger) - Kaube (82. Kresin), Aigner (86. Lichtensteiger), Hausmann (81. Heinze)- Ehrlich,- Tore: 0:1 Cabrera (41.), 0:2 Aigner (71.), 1:2 Tunc (90. +1) Schiedsrichter: Steckermeier (Kläham) Zuschauer: 142