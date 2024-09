Feierbiester nehmen Abschied vom Augsburger Herbstplärrer

Der Herbstplärrer 2024 ist Geschichte. Am Sonntagabend ist Schwabens größtes Volksfest zu Ende gegangen. In den zurückliegenden zwei Wochen vergnügten sich Zehntausende am Plärrergelände in Augsburg. Die exakte Besucherzahl möchte die Stadt Augsburg am Ende benennen. Absehbar ist, dass die hohen Temperaturen dem Volksfest zugesetzt haben. Es war weniger los als die Schausteller erhofft hatten. Andererseits: Der Plärrer ist ein friedliches Fest. So schätzt die Polizei jedenfalls den Verlauf der Großveranstaltung ein.

Michael Hörmann