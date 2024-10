Wer am Dienstagmorgen in der Nähe der Curt-Frenzel-Straße in Lechhausen vorbeigekommen ist, konnte mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr vor dem Redaktionsgebäude der Augsburger Allgemeinen sehen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war es zu einem Fehlalarm gekommen. Wegen eines vermeintlichen Brandes rückte dann die Feuerwehr an.

Weitere Informationen in Kürze hier.