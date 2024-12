Brand im Café 36 Grad: Kripo ermittelt zur Brandursache

Das Feuer in dem kleinen Café am Königsplatz war schnell gelöscht. Nur sieben Minuten nachdem die Einsatzkräfte der Augsburger Berufsfeuerwehr am Donnerstagabend am Brandort eintrafen, waren die Flammen erstickt. Trotzdem steht der Betreiber des Cafés 36 Grad, das am Eingang zur Annastraße liegt, am Freitagvormittag fassungslos vor den Trümmern seiner Existenz. Beißend liegt der Brandgeruch in der kalten Winterluft. Vor dem kleinen Lokal liegen Glassplitter auf dem Boden, verkohlte Küchengeräte zeugen von der enormen Hitze, die sich in der Nacht hier entwickelt hat.

