Feuerwehreinsatz in Augsburg: Wohnwagen brennt lichterloh

In der Nacht auf Samstag ist die Augsburger Berufsfeuerwehr in die Hammerschmiede alarmiert worden. In der Gersthofer Straße war gegen 4.45 Uhr ein abgestellter Wohnwagen in Flammen aufgegangen.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle sahen die Helfer den Feuerschein im Nachthimmel. Die Einsatzkräfte löschten den Brand zügig. Damit verhinderten sie, dass das Feuer auf weitere Fahrzeuge übergriff. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr befanden sich in dem Wohnwagen keine Personen. Zum Glück seien auch keine Gasflaschen darin gelagert gewesen.

Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe stehen bislang nicht fest. Die Polizei ermittelt. (ina)