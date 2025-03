Foodsharing: Hier gibt es Anlaufstellen zum Lebensmittelretten in Augsburg

Wer abgelaufene Lebensmitteln eine zweite Chance geben will, kann diese in öffentlichen Schränken oder Regalen abgeben. In diesem Artikel geben wir einen Überblick, wo das in Augsburg möglich ist.

Seit 2015 gibt es in Augsburg eine regionale Foodsharing-Gruppe mit ungefähr 150 Freiwilligen, die übrige Lebensmittel bei Kooperationsbetrieben und Veranstaltungen retten und weiterverteilen. Die Gruppe betreibt öffentliche Kühlschränke, sogenannte „Fairteiler“, bei denen jeder kostenlos Lebensmittel abgeben oder mitnehmen kann. In Augsburg gibt es sechs davon. Es handelt sich um diese Standorte:

Contact in Augsburg e. V.

Ob Kleidung, Möbel oder Lebensmittel. Der Verein „Contact in Augsburg e.V.“ freut sich über allerlei Spenden. Der Fairteiler steht rechts vom Haupteingang. Dort befinden sich drei Regale und ein Kühlschrank, in dem leicht verderbliche Ware aufbewahrt werden kann.

Adresse: Im Tal 8, 86179 Augsburg

Website : contact-in-augsburg.jimdofree.com

Telefon : 0821 / 8156615

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr

„Futterquelle“

Rechts der Wertach befindet sich die „Futterquelle“. Hier gibt es zwei Kühlschränke, die Tag und Nacht befüllt werden können. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, die Lebensmittel in verschließbaren Boxen abzugeben.

Adresse: Im Hof in der Wolfgangstraße 2, 86153 Augsburg

Öffnungszeiten : Rund um die Uhr

Fairteiler „Alte Gasse 7“

Hier gibt es neben einem Kühlschrank auch Regale und Schubladen zum Befüllen. Hackfleisch, roher Fisch, Produkte mit Rohmilch oder rohem Ei dürfen aufgrund der geltenden Hygienevorschriften nicht abgegeben werden. Gleiches gilt für Alkohol oder „Buffet-Lebensmittel“.

Adresse: Alte Gasse 7, 86152 Augsburg

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

So kann ein Fairtailer aussehen (Symbolbild). Foto: Anna Stepanek

City Club Augsburg

Der Fairteiler befindet sich im Brunchraum des City Café Clubs. Diagonal zum Eingang hinter der Theke befindet sich ein Kühlschrank und ein Regal, in dem die Lebensmittel abgegeben werden können. Auch hier gilt: Es dürfen nur Lebensmittel abgegeben werden, die nicht verdorben sind.

Adresse: Konrad-Adenauer-Allee 9, 86150 Augsburg

Website: www.cityclubcafe.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag ab 18 Uhr

Fairteiler Pfersee (Pfarrheim Herz-Jesu)

Es gibt zwei Eingänge zum Gemeindehaus. Zum Fairteiler gelangen Sie über den hinteren Eingang, der auch zur Bücherei führt. Er befindet sich im Garderobenraum. Wichtig: Außerhalb der Öffnungszeiten dürfen keine Lebensmittel abgestellt werden!

Adresse: Franz-Kobinger-Straße 10, 86157 Augsburg

Website : herzjesu-augsburg.de

Telefon: 0821 / 252730

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 19 Uhr

Fairteiler Schwabencenter B-Box

In den ehemaligen Räumlichkeiten der Sparkasse steht seit kurzem ebenfalls ein Fairteiler. Die Pflege der Anlaufstelle erfolgt im wöchentlichen Wechsel, am Freitag und Samstag, zwischen 18 und 19 Uhr. Interessierte können sich im Team melden (https://foodsharing.de/)

Adresse: Wilhelm-Hauff-Straße 28, 86161 Augsburg

Website : www.sjr-a.de

Telefon : 0821 / 45026-810

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 15 bis 19 Uhr und Donnerstag bis Freitag 15 Uhr bis 20 Uhr (Wichtiger Hinweis: Im wöchentlichen Wechsel ist entweder montags oder samstags geschlossen.)